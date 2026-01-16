CHP’li Yavuzyılmaz "AKP'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini" açıkladı

CHP’li Yavuzyılmaz "AKP'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini" açıkladı
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili belgeleri paylaşarak, Rusya'nın işletme süresi boyunca 180 milyar dolar net kar elde edeceğini söyledi. Yavuzyılmaz, sözleşmenin iptal edilmesi gerektiğini belirterek “AKP'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini tespit ettik” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin çarpıcı verileri açıkladı. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini tespit ettik" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN NET KÂRI 180 MİLYAR DOLAR OLARAK HESAPLANDI

Paylaştığı belgelere dayandırdığı eleştiriye göre, santralin 69 yıllık işletme süresi boyunca Rusya'nın elde edeceği toplam net karın 180 milyar 70 milyon dolar olduğunu hesaplayan Yavuzyılmaz, bu tutarın güncel kurla 7 trilyon 777 milyar liraya denk geldiğini belirtti.

Belgelerde, toplam planlanan işletme net karının 207.4 milyar dolar, kullanılan kredi anapara ve faiz toplamının 24.2 milyar dolar, hissedar katkısının ise 3.1 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.

"BUNUN ADI, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ SATMAKTIR"

Yavuzyılmaz, duruma ilişkin değerlendirmesinde AKP iktidarını sert ifadelerle eleştirdi.

"Bunun adı, Türkiye’nin geleceğini satmaktır. Kendi vatandaşlarına değil, yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet etmektir.”

"SÖZLEŞME DERHAL İPTAL EDİLMELİ"

Ayrıca, kredi geri ödemelerinin 2044 yılına kadar sürmesinin planlandığını hatırlatan Yavuzyılmaz, "işin gecikmesi gerekçe gösterilerek Akkuyu sözleşmesinin derhal iptal edilmesi gerektiğini" savundu.

‘AKP’NİN RUSYA’YA SAĞLADIĞI DEHŞET VERİCİ KÂR’

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“AKP’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini tespit ettik!

AKP’nin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Yapımı ve İşletmesi İşi’nde; Rusya’ya sağladığı dehşet verici kârı belgeledik.

Rusya’nın işletme süresi boyunca kârı:

➕207 Milyar 399 Milyon Dolar

Kullanılan krediler (anapara+faiz):

➖24 Milyar 229 Milyon Dolar

Hissedar katkısı (özsermaye) tutarı:

➖3 Milyar 100 Milyon Dolar

Sonuç⬇️

Rusya’nın toplam net kârı:

➕180 Milyar 70 Milyon Dolar❗️

Güncel kurla toplam net kâr:

➕7 Trilyon 777 Milyar Lira❗️

Bunun adı, Türkiye’nin geleceğini satmaktır. Kendi vatandaşlarına değil, yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet etmektir.

İşin gecikmesi gerekçe gösterilerek derhal Akkuyu sözleşmesi iptal edilmelidir❗️

Kaynak: Akkuyu Nükleer A.Ş Hisse Senetlerinin Piyasa Değerleme Raporu- Yeminli Mali Müşavir Raporu No: 16104919/440-117”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

