CHP'li Yavuzyılmaz "AKP'nin Trump'a neden diz çöktüğünü" açıkladı: Mahkeme belgelerini yayımladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin Irak ile olan petrol anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle çarptırıldığı 1,4 milyar dolarlık cezayı ABD mahkemelerinde “buharlaştırmaya” çalıştığını belgeleriyle açıkladı.

AKP’nin neden Trump’ın önünde diz çöktüğünün bir belgesine daha ulaştık!



AKP’nin Irak-Türkiye ham petrol boru hattında yaptığı usulsüz petrol taşımacılığı nedeniyle;



Uluslararası Tahkim Mahkemesinin verdiği 1 Milyar 471 Milyon dolarlık ceza tutarını⬇️



'1,4 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTIRILMAK İSTENİYOR'

Yavuzyılmaz gelişmeyi “ABD’nin Trump’ın önünde diz çökmesinin bir belgesi daha” diyerek duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, AKP’nin bu ceza miktarını Türkiye’nin AKP öncesi dönemde Irak’tan alacaklarına saydırmaya çalıştığını belirtti.

'DEVASA KAMU ZARARI'

Bu yolla cezanın görünmez hale getirilmek istendiğini savunan Yavuzyılmaz, Türkiye ödese de eski alacaklarına saysa da “devasa” olarak nitelendirdiği kamu zararının yaşanacağını kaydetti.

‘AKP’NİN TRUMP’A NEDEN DİZ ÇÖKTÜĞÜNÜN BİR BELGESİ DAHA’

ABD Columbia Bölge Mahkemesi kayıtlarını paylaşarak AKP’yi eleştiren Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“AKP’nin neden Trump’ın önünde diz çöktüğünün bir belgesine daha ulaştık!

‘AKP ÖNCESİ ALACAKLARINA SAYDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR’

AKP’nin Irak-Türkiye ham petrol boru hattında yaptığı usulsüz petrol taşımacılığı nedeniyle; Uluslararası Tahkim Mahkemesinin verdiği 1 Milyar 471 Milyon dolarlık ceza tutarını⬇️ Amerika’da, Washington DC’de, Irak’ın bu parayı tahsil etmek için başvurduğu tenfiz mahkemesinde, 1990 yılına ait (AKP öncesi) Türkiye’nin Irak’tan olan alacaklarına saydırmaya çalıştığını tespit ettik. Bu mahsuplaşmayla AKP, karanlık petrol taşımacılığından doğan tahkim cezasını, Amerika’da buharlaştırmanın peşinde.

‘HEM SUÇ HEM CEZA GÖRÜNMEZ HALE GETİRİLECEK’

Sonuç? Böylece hem suç, hem de ceza bu mahsuplaşmayla görünmez hale getirilecek. Ancak sonuç değişmeyecek. Zira her durumda 1 Milyar 471 Milyon dolarlık tahkim cezası dünyanın gözlerinin önünde belgeleriyle duruyor. Bu devasa bir kamu zararıdır!

‘SORUMLULUKTAN KURTULAMAYACAKSINIZ’