Deniz Yavuzyılmaz: AKP TTK'daki sorunların ana kaynağıdır

Zonguldak’taki Karadon, Üzülmez ve Kozlu maden ocaklarında, iş güvenliği eksiklikleri nedeniyle üretimin durduruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli sistemlerini devreye sokacak yedek enerji kaynağı bulunmadığını tespit etti.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) eksik olmadığını savunsa da, müfettişler yeni raporda sorunların sürdüğünü belirterek üretimin durdurulması için Valiliğe başvurdu. Süreçte en az 5 bin işçi zorunlu yıllık izne çıkarıldı. 7 bin işçi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Zonguldak’ta kömür üretimi duruyor mu? 7 bin madenciyi bekleyen tehlike adım adım geldi

DENİZ YAVUZYILMAZ'DAN ZONGULDAK'TA AÇIKLAMA

CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak İl Başkanlığı'nda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TTK'ya bağlı 4 maden ocağında üretim durduruldu

Yavuzyılmaz, açıklamasında şunları söyledi:

"197 yıllık madencilik kültürü bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Zonguldak için birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken zorlu günlerden geçiyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu denetimleri esnasında ortaya çıkan eksikliklerin zamanında giderilmemesi nedeniyle bugün itibariyle Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerindeki üretim durdurulmuştur.

Bu eksiklikler; ana havalandırma aspiratörü, tali pervaneler, su tahliye pompaları ve kuyuları besleyen bağımsız ikincil bir enerji kaynağının bulunmamasıdır. Bu eksikliklerin tespit edilmesi son yapılan teftişle sınırlı değildir. Bundan yaklaşık 8 ay önce Çalışma Bakanlığı teftişleri sırasında benzer eksiklikler dile getirilmiş, kayıt altına alınmış ancak bakanlıklar arasında yapılan görüşmeler neticesinde adeta evrak üzerinde buharlaştırılarak yok sayılmıştır.

"ÇALIŞMA VE ENERJİ BAKANI'NIN BASİRETSİZLİĞİNİN BİR SONUCUDUR"

Bugün itibariyle gelinen durumda bu eksikliklerin iş güvenliği ve işçi sağlığı bakımından hayati tehlikeler içerdiği dikkate alınarak Valilik tarafından iş durdurma kararı hayata geçirilmiştir. Maalesef bu eksiklikleri bugüne kadar inatla gidermeyen, gerekli yatırımları yapmayan, kurumu büyütmek yerine kontrollü bir şekilde küçültmeyi tercih eden siyasi irade, TTK'nın maden ocaklarını adeta bilerek eksik bırakılan işler, alınmayan tedbirler gerekçesiyle kapatma sürecine sokmaktadır.

TTK'da yaşanan bu durum Çalışma Bakanı ve Enerji Bakanı'nın ikisinin de basiretsizliğinin bir sonucudur. Hazine ve Maliye Bakanı da fırsattan istifade TTK'yı kapatmak için akbaba gibi Zonguldak'ın üzerinde dolanmaktadır. AKP'nin bakanları birbirine girmiş, Zonguldak taşkömürü havzası AKP tarafından yönetilemez duruma gelmiştir. Yaşanan aynı zamanda bir yönetim krizidir.

"AKP ZONGULDAK'TA TTK'DAKİ SORUNLARIN ANA KAYNAĞIDIR"

Yetkililere sesleniyorum: Tedbirse tedbir, mevzuatsa mevzuat; sağlıklı, bilimsel, yasal ve doğru olan neyse yapılsın. Demek ki neymiş? TTK'daki eksiklikler, sorunlar halının altına süpürülünce çözülmüyormuş. Peki bu sorunların ortaya çıkışı bir tesadüf mü? Hayır, değil. 23 yıldır TTK'daki bütün atamaları AKP yapıyor. Kararları bu atananlar AKP'li bakanlarla birlikte alıyor. Bütçeyi yine AKP'li yöneticiler harcıyor. Sonuç: Liyakatsizlik, basiretsizlik, beceriksizlik, sorumsuzluk. Şimdi işi öyle bir duruma getirdiler ki kendileri de ne yapacaklarını bilemiyorlar.

AKP Zonguldak'ta TTK'daki sorunların ana kaynağıdır. Liyakatsiz atamaların sorumlusudur. Bilimin düşmanıdır. Maden ocaklarında çalışması gereken ideal madenci sayısının ancak yarısıyla çalışma yaptırılmaktadır. Yıllık kömür üretimi 1970'lerin dahi altına inmiş, yıllık 1 milyon tonun altına bilerek ve isteyerek AKP tarafından geriletilmiştir. Kamuda tasarruf denilerek gerekli yatırımları yapmayan, tedbirleri almayan partidir AKP. Bir felaket olunca da bakanları ortadan kaybolan partidir AKP.

Değerli basın mensupları, TTK bir günde bu duruma gelmemiştir. Bu durum yıllardır gerek bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak, gerek Sayıştay'ın, gerekse de uzmanların uyarılarını dikkate almayanların bile isteye getirdiği bir durumdur. Bu durum AKP'nin sistematik eylemsizliğinin bir sonucudur. Kontrollü bir kapatma girişimidir. Yoksa bugüne kadar bu tedbirlerin alınmasında AKP'nin elini kolunu tutan mı vardı? Bu eksiklikleri bugün ilk kez mi duydular da bugün ilk kez acaba ne yapsak diye düşünüyorlar?

"ZONGULDAK'TA MADENCİLİĞİN SİGORTASI CHP'DİR"

İşçiye madene gir deniyor, işçi madene giriyor. İşçiye kaz deniyor, işçi kazıyor. Üret deniyor, üretiyor. Madenci daha ne yapsın? Tedbirleri alması gereken, yatırımları yapması gereken, insanca çalışma koşullarını oluşturması gereken hükümet ise kulağının üstüne yatıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak'taki maden ocaklarının kapatılmasının önündeki en büyük engeldir. Zonguldak'ta madenciliğin sigortası Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

Tüm yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Eksikliklerin bir an önce giderilmesini ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndaki yatırımların artarak büyüme sürecine sokulması çağrısını bir kez daha yeniliyoruz. Tedbirse tedbir, mevzuatsa mevzuat; sağlıklı, bilimsel, yasal ve doğru olan neyse o yapılsın. Önce TTK'daki eksiklikler giderilsin, iş güvenliği eksiklikleri ortadan kaldırılsın, ardından maden ocaklarımız derhal ve güvenli bir şekilde üretime açılsın diyoruz."