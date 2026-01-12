Zonguldak’ta kömür üretimi duruyor mu? 7 bin madenciyi bekleyen tehlike adım adım geldi

Türkiye'de kömür üretiminin kalbi olan Zonguldak'ta üretim tamamen durabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin, Mayıs ayında Karadon, Üzülmez ve Kozlu ocaklarında yaptığı denetimlerde, iş güvenliği bakımından eksiklikler tespit edildi.

Müfettişlerin denetiminde hazırlanan rapora göre, 7 bin kişinin çalıştığı 197 yıllık ocaklarda havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemleri otomatik olarak devreye sokacak ikinci bir enerji kaynağı olmadığı kaydedildi.

Müfettişler, sahadaki üretimin durdurulması gerektiği yönünde rapor hazırladı.

TTK 'SORUN YOK' DEDİ AMA ÜRETİM DURDURULDU

Zonguldak’taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) işletmelerinde örgütlü olan Genel Maden İş Sendikası, raporun ardından eksiklerin giderilmesi için neler yapıldığı ya da yapılacağı konusunda TTK Genel Müdürlüğü'nden bilgi istedi.

Genel müdürlük, sendikaya verdiği yanıtta, çalışma yönergelerinde herhangi bir eksikliğin olmadığını, müfettişlerin eksik diye belirttiği hususların yorum farkından kaynaklandığını savundu.

Ancak söz konusu eksiklikler, müfettişlerin Ocak ayında hazırladığı yeni raporda da yer aldı. Müfettişler, eksikliklerin devam ettiğini belirterek, 3 maden ocağında üretimin durdurulması için Zongulda Valiliği'ne yazı gönderdi.

Gözler Valiliğin vereceği karara çevrilirken, ocaklarda verilen aradan kaynaklı en az 5 bin işçi zorunlu yıllık izne çıkarıldı.

ERDOĞAN KAYMAKÇI'DAN HALK TV'YE AÇIKLAMA

Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı, konuyla ilgili Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kaymakçı, Remziye Demirkol'un sunduğu "Parantez" programında şunları söyledi:

"Bakanlık müfettişlerimizin Mayıs ayında bu bölgede yapılan denetimler sonucunda bu eksikleri tespit edildi. Bu eksikilkilere yönelik iş yerlerini durdurulmasına dönük bir yönetmelik var. Burada da iş yerlerinde işin durdurulmasını gerektiren durumlar var. Bu tespitleri Mayıs ayında da yapmışlar. 9 Ocak'ta bir rapor verildi ama içeriğini bilmiyoruz. Ama en azından şunu biliyoruz.

Üç maddeden ulaşıyor. Üçüncü maddede şöyle deniyor: Yer altı kömür madeninde havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin çalıştırılması birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağının bulunmaması. Birinin durması halinde diğerinin otomatik olarak devreye girmemesi nedeniyle işi durdurma kararı verildi.

Bu konuyla ilgili olarak da biz yine bugün Zornguldak Maden Mühendisleri Odası olarak konunun uzmanlarından oluşan bir danışma kurulumuzu toplantıya çağıracağız. O toplantıda bun konular ele alınacak. Hangi gerekçelerle bu kapatıldı, neden böyle bir karar verildiği değerlendirilecek. Toplantının ardından gerekli açıklamayı yapacağız.

Mezuat değişikliği söz konusu değil. Mevzuata dayanarak verilen kararlarda her müfettiş arkadaşımızın aynı kararı vermeyeceğinden hareketle bu söyleniyor. TTK çok uzun yıllara sahip bir kurum. Bu eksiklikler var ise eğer bu kurumun iç denetimlerinin de görülmesi lazım. Herhalde buradan kaynaklanan 'Bizim değerlendirmemiz böyle' şeklinde ele almış olabilirler. Bu gerekçeyle bu yorumu yapmış olabilirler.

Bugün itibariyle ocaklarda çalışmalar durduruldu. çalışanlara yıllık izin verildi ama kaç işçinin izne çıkacağını bilmiyorum. Bu bir aylık izinde bu eksiklikler giderilebilir mi bunu da değerlendireceğiz.

İktidarın TTK ile ilgili düşüncesi geçmişten günümüze özelleştirmek. Bugüne kadar Türkiye'den çok değerli kamu kurumları da özelleştirildi. TTK niye özelleştirilemedi? Tabii ki çok zor bir kurum burası. Yerin yüzlerce metre altında doğayla mücadele ederek kömür üretimi yapıyorsunuz. Maliyetleri çok fazla; yani yer altı maden işçilerinin hem de üretim faaliyetlerinin maliyetleri çok fazla.

O nedenle bu TTK bugüne kadar özel sektör tarafından alınması düşünülmedi. Bundan sonraki süreçte hükümetin tavrını bilmiyoruz ama özelleştirmeyi sanki sihirli bir değnek gibi bütün ülkedeki kurumlara uyguladılar."