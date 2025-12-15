Kaçak üretim yapıyorlarmış! Zonguldak’ta 7 maden ocağı imha edildi

Kaçak üretim yapıyorlarmış! Zonguldak’ta 7 maden ocağı imha edildi
Yayınlanma:
Zonguldak'ta kaçak kömür üretimi yapan 7 maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri, kaçak maden ocaklarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan 14 farklı denetim sırasında, toplamda 7 maden ocağında yasa dışı kömür üretimi yapıldığı belirlendi.

Operasyonlarda, kaçak üretimde kullanılan 195 metre uzunluğunda ray ve vagon da ele geçirildi.zonguldakta-7-kacak-maden-ocagi-imha-ed-1064830-315955.jpg

KAÇAK OCAKLAR KAPATILDI

Kaçak ocakların imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri devreye girdi ve söz konusu ocaklar, güvenlik önlemleri altında patlayıcı madde kullanılarak kapatıldı. Yetkililer, bu tür denetim ve operasyonların, hem iş güvenliği hem de maden üretim düzeninin korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

