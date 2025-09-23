7 kaçak maden ocağı böyle imha edildi!

Yayınlanma:
Zonguldak’ta jandarma ve polisin kaçak maden ocaklarına yönelik operasyonlarında 7 ocak kapatılırken, 17 ton kömür ve çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Zonguldak’ta jandarma ve polis ekipleri, son bir hafta içerisinde kaçak maden ocaklarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

maden-2.jpg

Kent genelinde yapılan 14 ayrı denetimde faal olarak çalıştığı belirlenen 7 kaçak maden ocağı tespit edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, ocaklar patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

maden-1.jpg

Operasyonlarda 17 ton kömürün yanı sıra 197 metre ray, 6 vagon, 4 vinç ve 2 havalandırma fanı ele geçirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
