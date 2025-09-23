7 kaçak maden ocağı böyle imha edildi!
Zonguldak’ta jandarma ve polis ekipleri, son bir hafta içerisinde kaçak maden ocaklarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.
Kent genelinde yapılan 14 ayrı denetimde faal olarak çalıştığı belirlenen 7 kaçak maden ocağı tespit edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, ocaklar patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Operasyonlarda 17 ton kömürün yanı sıra 197 metre ray, 6 vagon, 4 vinç ve 2 havalandırma fanı ele geçirildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)