İBB kent yoksulluğuna karşı hayata geçirilen projelerin bilançosunu açıklandı: Tek tek sıraladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İBB'nin kent yoksulluğuyla mücadelede hayata geçirdiği projeleri kamuoyuyla paylaştı.

"Çalışmaya ve üretmeye devam" başlığıyla yayımlanan verilere sıfır olan öğrenci yurdu sayısı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde 16 oldu. Bu yurtların 6 bin 232 öğrenci kapasitesi olduğu belirtildi. Bu kapsamda ailelerin 4.500.000.000 TL tasarruf ettiği ve bu yıl da 2.300.000.000 TL tasarruf edeceği belirtildi.

2021'den bu yana 7 bin 300 öğrenciye burs verildiği belirtilirken 2025-2026 eğitim döneminde 3 bin öğrenciye 'Büyüt Hayallerini' bursu verileceği belirtildi.

320 BİN ÇOCUĞA HALK SÜT

'Ailelerin Yanındayız' başlıklı açıklamada, 320 bin çocuğa Halk Süt verildiği belirtildi. Verilen sütün 44.600.000 litre olduğu belirtildi. 817 bin kişinin Anne Kart uygulamasından faydalandığına vurgu yapılan açıklamada, 220.000.000 ücretsiz yolculuk yapıldığı belirtildi. Ayrıca 83 bin 593 adet Yenidoğan Destek Paketi verildiği belirtilirjen 19 bin 726 çifte toplamda 273 milyon 35 bin TL Evlilik Desteği ödendiği belirtildi.

Yine İstanbul'da birçok çiftçiye de destek sağlandığının altı çizildi. Bu kapsamda binlerce sebze fidesi, ay çiçeği tohumu, buğday tohumu, yem ve mazot gibi birçok destek uygulaması yapıldığı belirtildi.

19 NOKTADA KENT LOKANTASI

Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde 19 kent lokantası açıldığı hatırlatıldı. "Hemşehrilerimizin bütçesine 1.358.000.000 TL katkı sağladık" denildi. Ayrıca kurban bağışlarını da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırıldığı belirtildi.

ASKIDA FATURA UYGULAMASI SÜRÜYOR

33 Bölgesel İstihdam Ofisinin çalışmaları sonucu 260 bin kişiye özel sektörde istihdam sağlandığı belirtildi. Ayrıca 10 bin 76 emekliye ise 10 bin TL, toplamda 100 bin 760 TL Emekli Pazar Desteği sağlandığı vurgulandı. İhtiyaç sahibi birçok haneye de destek sağlandığına vurgu yapılan açıklamada askıda fatura uygulamasının da devam ettiği ifade edildi.