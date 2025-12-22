Tarım Bakanı Yumaklı: Çiftçilerimizin yanında olmaya gayret ettik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AKP Burdur İl Teşkilatı'nda 2025'te tarımda yaşananlara değindi. Kuraklık ve zirai don nedeniyle 2025 yılınının tarım ve orman sektörü açısından zor geçtiğini belirten Yumaklı, "Devlet ve hükümet olarak çiftçilerimizin yanında olmaya gayret ettik" dedi.

"ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN HAKİKATEN ZOR BİR YIL OLDU"

Partisinin üyelerinden bu memleketle ilgili hiçbir tahayyülleri olmayan, bu millete hizmet etmeyi akıllarından bile geçirmeyen, sadece kötüyü ya da olmayanları söyleyerek insanların kafasını karıştıran insanlara itibar etmemelerini isteyen Yumaklı, şöyle konuştu:

"Şubatta bir zirai don oldu, nisanda bir daha oldu. Ondan sonra tarihin en kurak 2024'ünü geçiriyoruz derken tarihin en sıcak temmuz ayını 2025'te yaşadık. Bir de yağışların gelmemesiyle özellikle tarımsal üretimde bu etkilere bağlı üretim yapan üreticilerimiz için hakikaten zor bir yıl oldu. Devlet ve hükümet olarak çiftçilerimizin yanında olmaya gayret ettik."

İYİ Parti'den Tarım Bakanı'na tepki: O yasayla bir gecede üretimin köküne kezzap döküldü

"BÜTÜN GAYEMİZ MİLLETİMİZE HİZMET ETMEK"

Burdur'un tarım ve hayvancılıkta önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Yumaklı, bu doğrultuda bu alanda önemli yatırımlar yaptıklarını öne süren Yumaklı, Burdur Şeker Fabrikası'na ilişkin de konuştu.

"Burdur Şeker Fabrikası'nın daha iyi üretim yapabilmesi için yeni yatırımlar yapılmasını konuşuyoruz. Burdur Şeker Fabrikası, son 23 yılda en çok yatırım yaptığımız fabrikalardan bir tanesi" diyen Yumaklı şöyle konuştu:

"Üretim kapasitesini 7 bin 500 tona çıkaracağız. Siz lütfen bu memleketle ilgili hiçbir tahayyülleri olmayan, bu millete hizmet etmeyi akıllarından bile geçirmeyen, sadece ve sadece kötüyü söyleyip ya da olmayanları söyleyip insanların kafasını, düşüncesini karıştırmak isteyenlere itibar etmeyin. Bizim bütün derdimiz, bütün gayemiz milletimize hizmet etmek. Bunun için varız. Gece gündüz bunun için çalışıyoruz."

"PROJELERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ İNŞALLAH"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bizim yalanla, dolanla, iftirayla, olmayan şeylerle hiçbir işimiz yok" ifadelerini kullanan Tarım ve Orman Bakanı son olarak şunları söyledi: