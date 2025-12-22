Rum Lider'den skandal 'Kanlı Noel' sözleri: KKTC'den peş peşe tepki

KKTC'den terör örgütü EOKA'nın tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamını "kahramanlık" olarak nitelendiren GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'e tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaşanan vahşetin çarpıtılmasına dikkat çekerek, bu anlayışın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel de Rum Lider'e "Bu topraklarda barış, ancak gerçeklerle yüzleşildiğinde mümkündür. Katliamları yücelterek değil" şeklinde tepki gösterdi.

Erhürman'dan Erdoğan ile görüşmek isteyen Rum lidere tepki

RUM LİDER HRISTODULIDIS "KANLI NOEL" KATLİAMINI "KAHRAMANLIK" OLARAK NİTELENDİRDİ

Terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 62. yıl dönümüne düzenlenen törende konuşan Hristodulidis, Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların başlatıldığı 21 Aralık 1963'ün, "Kıbrıs'ın modern tarihinde bir dönüm noktası" olduğunu savundu.

EOKA mensupları ile Rum polislerinin yürüttüğü silahlı faaliyetleri "mücadele", "fedakarlık" ve "kahramanlık" olarak tanımlayan Hristodulidis, o dönemde hayatını kaybeden Rumları andı.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis

KKTC'DEN SERT TEPKİ

Rum Lider'in katliamları kahramanlık olarak tanımlamasına KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tepki gösterdi.

Türkeli (Ayvasıl) şehitleri için Lefkoşa Tekke Bahçesi’nde düzenlenen anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, yaşanan vahşetin çarpıtılmasına dikkat çekerek, bu anlayışın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Katliamda hayatını kaybedenlerin tamamının savunmasız siviller olduğunu belirten Erhürman, "Burada yatan insanlar tamamen savunmasızdır. On yaşında çocuklardan yaşlılara kadar uzanan bir silsile vardır. Ne kendilerini savunacak güçleri ne de karşılık verebilecek imkânları vardı" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Erhürman, yaşananların bir isyan bastırma ya da gönüllülerin kahramanca mücadelesi gibi gösterilmesini anlamanın mümkün olmadığını belirterek, bunun insanlık vicdanıyla bağdaşmadığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca ağır bedeller ödese de azınlık statüsünü hiçbir zaman kabul etmediğini vurgulayan Erhürman, 1878’den bu yana verilen mücadelenin bunun açık göstergesi olduğunu söyledi. Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu ifade eden Erhürman, eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından vazgeçilmeyeceğinin altını çizdi.

"HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEMİZİ KİMSE BEKLEMESİN"

Cumhurbaşkanı Erhürman, adada güvenliğin Kıbrıslı Türkler için hayati önemde olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ın farklı ülkelerle yaptığı askeri anlaşmaların adanın genel güvenliğini riske attığını söyledi. Erhürman, “Haklarımızdan vazgeçmemizi kimse boşuna beklemesin” diyerek, Kıbrıs Türk halkının güvenlik, eşitlik ve egemenlik haklarını tüm dünyaya anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kanlı Noel katliamı: EOKA'cı Rum çeteleri, 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece, Lefkoşa'da saldırıya geçerek onlarca Kıbrıs Türkü'nü şehit etti.

BAŞBAKAN ÜSTEL: KATLİAMLAR KAHRAMANLIK DEĞİLDİR

GKRY Lideri'ne bir tepki de KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den geldi. "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik katliamların simgesi olan “Kanlı Noel”i “kahramanlık” olarak nitelendirmesi; yalnızca tarihsel bir çarpıtma değil, insanlığa karşı işlenmiş suçların açıkça yüceltilmesidir" diyen Üstel konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"21 Aralık 1963’te başlayan ve kadın, çocuk, yaşlı demeden Kıbrıs Türk halkını hedef alan EOKA terörü; bir “mücadele” değil, açık bir etnik temizlik girişimidir. Bu karanlık dönemi “Kıbrıs’ın modern tarihinde bir dönüm noktası” olarak tanımlamak, masumların kanı üzerinden siyaset yapmaktır. Kıbrıs Türk halkı, tarihini katliamlarla değil; direnişle, onurla ve devletleşme iradesiyle yazmıştır. “Kanlı Noel” bizim için bir trajedi, bir matem ve bir utanç vesikasıdır. Bu utanç, onu işleyenlerin ve bugün hâlâ savunanların alnındadır. Bir yandan EOKA terörünü “kahramanlık” olarak alkışlayıp, diğer yandan barıştan söz etmek açık bir ikiyüzlülüktür. Katliamları meşrulaştıran bir zihniyetle ne samimi bir diyalog kurulabilir ne de adil bir çözüm mümkündür."

"KIBRIS TÜRK HALKI BOYUN EĞMEZ, DİZ ÇÖKMEZ VE UNUTMAZ"