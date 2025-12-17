Erhürman'dan Erdoğan ile görüşmek isteyen Rum lidere tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtti.

Rum Lider'in görüşme talebini adadaki Türklerin yok sayılması şeklinde değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, duruma tepki gösterdi.

"ADADAKİ TÜRKLERİN YOK SAYILMASINA GÖZ YUMAMAYIZ"

Adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının görmezden gelinmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Erhüman, "Kıbrıs Türk halkı vardır, adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir ve yapılan açıklamalar veya imzalanan anlaşmalarla görmezden gelinmesine, yokmuş gibi davranılmasına göz yummamız söz konusu değildir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın konuya dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Sn. Hristodulidis, Le Figaro'ya verdiği bir röportajda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan ile Kıbrıs sorununu konuşmak için bir araya gelmek konusunda hazır olduğunu söyleyerek Sn. Erdoğan'a konuyla ilgili bir davet yapıyor.

Kıbrıs Türk halkı adına bir kez daha açıkça söylemek istiyorum ki, BM şemsiyesi altındaki tüm görüşmelerde kendisiyle eşit konumda bulunan muhatabını ve Kıbrıs Türk halkını görmezden gelmeye yönelen bu yaklaşım, adada çözüm ikliminin oluşturulmasına hiçbir biçimde yardımcı olmadığı gibi, tam tersine karşılıklı güvenin zedelenmesine yol açmaktadır.

Kıbrıs Türk halkı vardır, adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir ve yapılan açıklamalar veya imzalanan anlaşmalarla görmezden gelinmesine, yokmuş gibi davranılmasına göz yummamız söz konusu değildir"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis

Erhürman'dan Rum tarafına net mesaj: Kimse bizi görmezden gelemeyecek!

HRISTODULIDIS'TEN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK

Hristodulidis, Erdoğan’ın da hazır olması halinde, Kıbrıs sorununun çözümü için kendisiyle görüşmeye açık olduğunu belirterek, Le Figaro aracılığıyla Erdoğan’a açık davette bulundu.

Rum lider, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’yi tanımamazlık gibi bir tutumu olmadığını; aksine bugün Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayan tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı. Buna rağmen iki ülkenin de uluslararası örgütlere üye olduğunu ve Türkiye’nin bir dönem Avrupa Birliği üyeliğini hedeflediğini anımsattı.