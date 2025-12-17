Son Dakika | İmralı Süreci'nde nihai rapor için tarih verildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... MHP'li Feti Yıldız, İmralı Süreci'nde kurulan komisyonun nihai raporunun yılbaşından sonra tamamlanacağını açıkladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlanmasının ardından süreç ile ilgili nihai rapor için tarih verildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporun yeni yılda tamamlanacağını belirtti.

DEM Parti'nin komisyon raporundan Öcalan'a özgürlük talebi çıktıDEM Parti'nin komisyon raporundan Öcalan'a özgürlük talebi çıktı

MECLİS'TE SÜREÇ MESAİSİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı Süreci için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini Meclis’te kabul etti. Toplantıya; AKP'den Abdulhamit Gül, CHP’den Murat Emir, DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP’den Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi’nden Bülent Kaya katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız süreç ile ilgili nihai raporun yıl başından sonra tamamlanacağını ifade etti. Yıldız, "Ortaklaşacağımız rapor ile ilgili konuştuk. Pazartesi günü bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftalar içerisinde de inşallah müşterek raporu hazırlayacağız, çerçeveyi çizeceğiz yılbaşından sonra da bir çerçeve metin olarak da Meclis’e göndereceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

AKP'NİN RAPORU BEKLENİYOR

MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu'nun süreç ile ilgili raporlarını TBMM Başkanlığı'na sunmasının ardından CHP de raporunu tamamladı. AKP'nin ise süreç raporu hala hazırlanmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Siyaset
Mustafa Destici DEM Parti'nin raporunu yırttı
Mustafa Destici DEM Parti'nin raporunu yırttı
TBMM'de AKP'ye en kritik soruyu sordu
TBMM'de AKP'ye en kritik soruyu sordu