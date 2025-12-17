Son Dakika | İmralı Süreci'nde nihai rapor için tarih verildi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlanmasının ardından süreç ile ilgili nihai rapor için tarih verildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporun yeni yılda tamamlanacağını belirtti.

MECLİS'TE SÜREÇ MESAİSİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı Süreci için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini Meclis’te kabul etti. Toplantıya; AKP'den Abdulhamit Gül, CHP’den Murat Emir, DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP’den Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi’nden Bülent Kaya katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız süreç ile ilgili nihai raporun yıl başından sonra tamamlanacağını ifade etti. Yıldız, "Ortaklaşacağımız rapor ile ilgili konuştuk. Pazartesi günü bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftalar içerisinde de inşallah müşterek raporu hazırlayacağız, çerçeveyi çizeceğiz yılbaşından sonra da bir çerçeve metin olarak da Meclis’e göndereceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

AKP'NİN RAPORU BEKLENİYOR

MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu'nun süreç ile ilgili raporlarını TBMM Başkanlığı'na sunmasının ardından CHP de raporunu tamamladı. AKP'nin ise süreç raporu hala hazırlanmadı.