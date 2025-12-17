TBMM'de AKP'ye en kritik soruyu sordu

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Yeni Yol Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarattığı sorunları eleştirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Selçuk Özdağ: 11 ilde ev kiraları asgari ücreti geçmiş durumda

ÖZDAĞ'DAN 'ANAYASA' ÇIKIŞI

16,5 milyon emeklinin açlıkla mücadele ettiğini, 5 bin liranın bile emekliye verilemediğini savunan Özdağ, "İnsanları korkutarak yanlışların önüne geçmeye korkuyorsunuz. En fazla dava uyuşturucu ikincisi ise cumhurbaşkanına hakaret. Bu doğru değil.Toplumu susturarak gerçekleri gizleyemezsiniz. Ondan sonra çıkıp 'anayasayı değiştirelim' diyorsunuz. Siz asgari ücreti arttırmak istediniz de enflasyonu aşağı çekmek istediniz de siz hayat pahalılığını aşağı çekmek istediniz, kiraları aşağı çekmek istediniz de mevcut Anayasa'nın hangi maddesi engel oldu söyler misiniz bana. Hiçbiri engel olmadı. Siz bu Anayasa'ya uymuyorsunuz ki. Yasama, yürütme, yargı uyacaksınız. AİHM kararlarına uyuyor musun, uymuyorsun. Yeni anaysaya uyacağının teminatı var mı, yok" ifadelerini kullandı.