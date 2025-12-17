TBMM'de AKP'ye en kritik soruyu sordu

TBMM'de AKP'ye en kritik soruyu sordu
Yayınlanma:
TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçe görüşmeleri sürerken Yeni Yol Grubu Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ve “yeni anayasa” tartışmalarını eleştirerek, mevcut Anayasa’ya uyulmadığını ve emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların anayasal engellerden kaynaklanmadığını söyledi. Özdağ, "Yeni Anaysaya uyacağının teminatı var mı?" diye sordu.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Yeni Yol Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarattığı sorunları eleştirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Selçuk Özdağ: 11 ilde ev kiraları asgari ücreti geçmiş durumdaSelçuk Özdağ: 11 ilde ev kiraları asgari ücreti geçmiş durumda

ÖZDAĞ'DAN 'ANAYASA' ÇIKIŞI

16,5 milyon emeklinin açlıkla mücadele ettiğini, 5 bin liranın bile emekliye verilemediğini savunan Özdağ, "İnsanları korkutarak yanlışların önüne geçmeye korkuyorsunuz. En fazla dava uyuşturucu ikincisi ise cumhurbaşkanına hakaret. Bu doğru değil.Toplumu susturarak gerçekleri gizleyemezsiniz. Ondan sonra çıkıp 'anayasayı değiştirelim' diyorsunuz. Siz asgari ücreti arttırmak istediniz de enflasyonu aşağı çekmek istediniz de siz hayat pahalılığını aşağı çekmek istediniz, kiraları aşağı çekmek istediniz de mevcut Anayasa'nın hangi maddesi engel oldu söyler misiniz bana. Hiçbiri engel olmadı. Siz bu Anayasa'ya uymuyorsunuz ki. Yasama, yürütme, yargı uyacaksınız. AİHM kararlarına uyuyor musun, uymuyorsun. Yeni anaysaya uyacağının teminatı var mı, yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Siyaset
Mustafa Destici DEM Parti'nin raporunu yırttı
Mustafa Destici DEM Parti'nin raporunu yırttı
Son Dakika | İmralı Süreci'nde nihai rapor için tarih verildi
Son Dakika | İmralı Süreci'nde nihai rapor için tarih verildi