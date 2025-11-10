Selçuk Özdağ: 11 ilde ev kiraları asgari ücreti geçmiş durumda
Türkiye'de devam eden ekonomik krizin etkileri vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kaldığı bir dönem yaşarken tüm bunlara dikkat çeken bir açıklama da Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ'dan geldi.
Özdağ, ev kiralarının yüksekliğine dikkat çekti ve 11 ilde kiraların asgari ücreti geçtiğini söyledi.
Özdağ, "Bu, iktidarın 'büyüme' masallarının ardında sakladığı derin bir yoksulluğun göstergesidir. İnsanı yaşatmayan bir ekonomi, devleti ayakta tutamaz. Gerçek kalkınma, betonun değil insanın refahıyla ölçülür" ifadelerini kullandı.
Kiraların asgari ücretin iki katına ulaşması Meclis gündemine taşındı
"BARINMA, SINIFSAL BİR AYRICALIĞA DÖNÜŞTÜ"
Özdağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye’nin 11 ilinde ev kirası, asgari ücreti geçmiş durumda. Bir aylık emeğini kira uğruna tüketen bir insan, ne çocuklarına ve ailesine bakabilir ne geleceğini planlayabilir.
Bugün barınma, bir insan hakkı olmaktan çıkıp sınıfsal bir ayrıcalığa dönüşmüştür.
Aksaray ve Kilis dışında neredeyse hiçbir şehirde asgari ücretli, maaşının yarısından azına kirada oturamıyor.
Bu, iktidarın 'büyüme' masallarının ardında sakladığı derin bir yoksulluğun göstergesidir. İnsanı yaşatmayan bir ekonomi, devleti ayakta tutamaz.
Gerçek kalkınma, betonun değil insanın refahıyla ölçülür"