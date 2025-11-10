Selçuk Özdağ: 11 ilde ev kiraları asgari ücreti geçmiş durumda

Türkiye'de devam eden ekonomik krizin etkileri vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kaldığı bir dönem yaşarken tüm bunlara dikkat çeken bir açıklama da Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ'dan geldi.

Özdağ, ev kiralarının yüksekliğine dikkat çekti ve 11 ilde kiraların asgari ücreti geçtiğini söyledi.

Özdağ, "Bu, iktidarın 'büyüme' masallarının ardında sakladığı derin bir yoksulluğun göstergesidir. İnsanı yaşatmayan bir ekonomi, devleti ayakta tutamaz. Gerçek kalkınma, betonun değil insanın refahıyla ölçülür" ifadelerini kullandı.

Kiraların asgari ücretin iki katına ulaşması Meclis gündemine taşındı

"BARINMA, SINIFSAL BİR AYRICALIĞA DÖNÜŞTÜ"

Özdağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi: