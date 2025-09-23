İki kez hız sınırını aşan ünlü oyuncuyu 1 yaşındaki oğlu kurtardı!

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Viserys Targaryen karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Harry Lloyd, ehliyetine el konulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 41 yaşındaki oyuncu, mahkemede yaptığı savunmayla ehliyetine el konulmaktan kurtuldu.

Londra'da kullandığı otomobiliyle aynı gün içinde iki farklı noktada hız sınırını aşan Lloyd, bu suçları kabul etti. Daha önceki ihlallerinden dolayı ehliyetinde zaten 9 ceza puanı bulunan oyuncu, yeni cezalarla birlikte toplamda 15 puana ulaşarak ehliyetini kaybetme riskiyle yüzleşti.

"ÇOCUKLARIMIN HASTANEDE RANDEVULARI VARDI"

Mahkemede hâkimin karşısına çıkan Harry Lloyd, hız yaptığı günün Şükran Günü olduğunu ve o sırada bir yaşındaki oğlunun hastanede yattığını söyleyerek, "O gün çok koşturuyordum ve hiç konsantre olamadım. Çocuklarımın hastanede randevuları vardı" dedi.

Hakim Anna Troiano, Lloyd'un savunmasını dikkate alarak, "Oğlunuz ve kızınızın durumlarını göz önünde bulundurarak sizi diskalifiye etmemeye karar verdik" dedi. Ancak, ehliyetinde artık 15 ceza puanı bulunduğunu ve en ufak bir ihlalde bile otomatik olarak sürüş yasağı alacağını belirterek ünlü oyuncuyu uyardı.

Harry Lloyd, kararın ardından büyük bir rahatlama yaşarken, "Çok ama çok dikkatli olacağım" diye yanıt verdi. Oyuncu, ayrıca 668 sterlin para cezasına çarptırıldı.