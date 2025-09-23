Dünyaca ünlü şarkıcıdan İsrail'e erişim engeli!

Dünyaca ünlü İzlandalı şarkıcı Björk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak dikkat çeken bir adım attı.

59 yaşındaki şarkıcı, Spotify ve Apple Music'teki şarkılarının önemli bir kısmına İsrail'den erişimi engelledi.

"SOYKIRIMA MÜZİK YOK" BOYKOTU

Björk'ün bu hareketi, dünya genelinde birçok sanatçının katıldığı ve "Soykırıma Müzik Yok" (No Music For Genocide) adını taşıyan kültürel boykot girişiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Daha önce dünyaca ünlü rock grubu Massive Attack ve BadBadNotGood gibi sanatçılar da benzer bir eylem gerçekleştirmişti.

Ünlü şarkıcı, savaşın başlamasının üzerinden bir ay geçmeden yaptığı bir paylaşımla da gündem olmuştu.

Björk, Arap ve İsrail yönetimlerinin kontrol ettiği bölgelerin değişimini haritalarla göstererek, "Siz buna paylaşmak mı diyorsunuz?" ifadesini kullanmıştı.