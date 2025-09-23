Pınar Altuğ açıkladı: Erişim yasağı geldi!

Pınar Altuğ açıkladı: Erişim yasağı geldi!
Pınar Altuğ, hakkında çıkan "öldü" haberlerine erişim ve yorum yasağı getirildiğini açıkladı. Altuğ, kazanacağı tazminatı ise ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağını açıkladı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hakkında çıkan asılsız "öldü" haberlerine karşı açtığı hukuki mücadele hakkında bilgi verdi.

Gazetecilerin "Yaptığınız paylaşımlar çok konuşulmuştu" sorusu üzerine Altuğ, "İsteyen istediğini söylesin. Bizim içimizde konu, sizde büyüdüğü gibi büyümüyor. Biz hiç bunu konu etmiyoruz" şeklinde net bir cevap verdi.

pinar-altug.webp

İbrahim Çelikkol evlendi: Herkes sosyal medyadan öğrendi!İbrahim Çelikkol evlendi: Herkes sosyal medyadan öğrendi!

"ŞİMDİ TAZMİNATI GELECEK"

Asılsız "öldü" haberleri yüzünden açtığı davayı anlatan Pınar Altuğ, "Şu anda erişim yasağı geldi hepsine. Hiçbir yerde haberi göremezsiniz. Yorum yasağı geldi. Şimdi tazminatı gelecek. Çok güzel olacak. O gelen parayı da ihtiyacı olan birine yollarız elbette" dedi.

Eşi Yağmur Atacan'ın hakkındaki sorulara da cevap veren Altuğ, hafta sonu beraber olduklarını ve çekimleri nedeniyle kendisinin döndüğünü, eşinin ise yarın geleceğini ekledi.

pinar-altug-esi.webp

Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri belli oldu: Zirveyi yine kimseye kaptırmadıTürkiye’nin en güvenilir ünlüleri belli oldu: Zirveyi yine kimseye kaptırmadı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

