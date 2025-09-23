Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri belli oldu: Zirveyi yine kimseye kaptırmadı

MediaCat ve Ipsos tarafından her yıl gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi'nin 2025 sonuçları açıklandı.

Ünlülerin marka ve ürün tavsiyelerine olan güveni ölçmek amacıyla yapılan araştırmada, 2017'den bu yana güvenilirlik oranlarının artış gösterdiği belirtildi. 2017'de yüzde 28.8 olan ünlü tavsiyelerine güven oranı, 2025'te yüzde 39.3'e yükseldi. Genel güvenilirlik oranı ise yüzde 31.2'den yüzde 40.3'e çıktı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE DEĞİŞİM YOK

12 ilde online yapılan araştırmanın sonucunda zirvedeki isim yerini korudu. Liderliği kimseye bırakmayan Haluk Levent, 6 yıldır üst üste Türkiye'nin en güvenilir ismi seçilerek bir rekora imza attı.

Levent'i ikinci sırada Kenan İmirzalıoğlu, üçüncü sırada ise Müge Anlı takip etti.

Araştırma, sosyal medyada sessiz kalan ünlülerin kamuoyu nezdinde puan kaybettiğini de ortaya koydu. Listeye bu yıl Ali Sunal, Murat Yıldırım, Tolga Çevik, Demet Evgar ve Tolga Sarıtaş gibi isimler ilk kez girdi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN GÜVENİLİR İLK 20 ÜNLÜSÜ:

Haluk Levent: %60.9

Kenan İmirzalıoğlu: %54

Müge Anlı: %49.5

Şener Şen: %47.5

Tarkan: %43.3

Ali Sunal: %42.3

Murat Yıldırım: %42.3

Haluk Bilginer: %41.3

Tolga Çevik: %40.7

Beyazıt Öztürk: %40.2

Aras Bulut İynemli: %40.1

Kıvanç Tatlıtuğ: %40

Demet Akbağ: %38.6

İlker Ayrık: %38.7

Demet Evgar: %37.4

Çetin Tekindor: %36.4

Kerem Alışık: %35.3

Oğuzhan Uğur: %34.8

Ezgi Mola: %34

Tolga Sarıtaş: %33.8