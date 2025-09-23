İbrahim Çelikkol evlendi: Herkes sosyal medyadan öğrendi!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, üç yıldır birlikte olduğu Natali Yarcan ile hayatını birleştirdi. Sürpriz gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Çelikkol, hayranlarına mutlu haberi verdi.

Evlilik tarihini "20.09.2025" olarak belirten ve 3 gün önce evlendiğini açıklayan İbrahim Çelikkol, paylaşımında Özdemir Asaf'ın şu dizelerine yer verdi:

"Öylesine güzel seviyorum ki seni; öylesine saf, öylesine temiz, öylesine derin ve ‘öylesine’ değil…"

Evliliğin ardından Natali Yarcan da sosyal medya hesabındaki kullanıcı adını Natali Yarcan Çelikkol olarak güncelledi.

2023 YILINDA AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

42 yaşındaki oyuncu, Mihre Mutlu ile olan beş yıllık evliliğini 2022 yılının Mayıs ayında noktalamıştı. Çelikkol, 2023 yılının ilk gününde Natali Yarcan ile olan romantik pozunu paylaşarak ilişkisini resmen ilan etmişti.