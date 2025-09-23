Kızılcık Şerbeti senaryosunu RTÜK mü değiştirdi? Ünlü oyuncu açıkladı

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunun ilk bölümünde Firaz ile Doğa karakterlerinin yakınlaşmasına gelen şikayetler üzerine RTÜK tarafından inceleme başlatılmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, diziyle ilgili "Kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İnceleme kararının ardından Kızılcık Şerbeti dizisi tepki çeken sahneleri her yerden kaldırmış ve senaryoda değişikliğe gidilmişti. Dizide Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek'e senaryo değişikliğinin sebebi soruldu.

Muhabir Online'dan Akif Yaman'a konuşan Feyza Civelek, senaryo değişikliğinin nedeninin halkın tepkisi değil, RTÜK olduğunu söyledi.

Feyza Civelek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aslında bu halkın tepkisiyle alakalı değil. RTÜK ile alakalı değişikliğe gidilmek zorunda kalındı. Yoksa 'halk şunu yaptı, öyle değişti' gibi bir durum söz konusu olamaz hiçbir dizi için. Ama şu an hikaye tekrar eskisine döndü ve her şey gayet yolunda."