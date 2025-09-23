Aleyna Tilki’den 'Perperişan' soruşturmasına tepki!

Aleyna Tilki’den 'Perperişan' soruşturmasına tepki!
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan Mabel Matiz'e destek verdi.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in "Perperişan" isimli şarkısı hakkında "müstehcenlik" soruşturması başlatılması ve yurt dışı yasağı alması, sanat dünyasından tepkilerle karşılandı. Bu duruma sessiz kalmayan isimlerden biri de Aleyna Tilki oldu.

Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir sanatçının eserini açıklamak zorunda kalmasını eleştirdi.

"SANATIN VAROLUŞUNA TAMAMEN TERS BİR DURUM"

Paylaşımında, "Bir sanatçının hangi kelimede neyi anlatmak istediğini açıklamak zorunda kalması çok zor. Sanatın varoluşuna tamamen ters bir durum bu..." ifadelerini kullandı.

Sanatın gücünün, herkesin kendi deneyimine göre bir anlam çıkarması olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Sanatın ister şarkı, ister resim, ister şiir olsun en güçlü taraflarından biri, herkesin kendi deneyimine göre bir anlam çıkarabilmesi değil mi?" diyerek meslektaşına destek verdi.

Mabel Matiz ise söz konusu şarkı sözleri hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şarkımın içeriğinde geçen 'Cici Toybebe' sözleri, sevdiğinin sevdiği kişi için kullanılan, daha ham bir birey anlamında tercih edilmiştir. 'Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine' sözleriyle ise 'evine haber yollamak' anlamını kastettim."

