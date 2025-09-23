Hiçbir yerde istenmiyorlar, koca dünyaya sığamadılar: Mahalle sakinleri hayvan barınağına karşı eylem yaptı

Yayınlanma:
Samsun'un Atakum il­çe­sin­de Çatmoluk Ma­hal­lesi sa­kin­le­ri, Atakum Belediyesince yapılması planlanan hayvan barınağını pro­tes­to etmek için traktörle alanı kapattı.

Atakum Belediyesi tarafından Çatmoluk Mahallesi'nde belirlenen orman arazisine hayvan barınağı yapılması planlandı.

Çatmaoluk ve çevredeki diğer mahalle sakinleri, alanın mahallelere çok yakın olması, orman içindeki suyun kirlenmesine ve hayvan otlatmalarına engel olabileceğini gerekçesiyle barınağın yapımının iptal edilmesini istiyor.

Mahalle sakinleri, alanı traktörle kapatarak belediyeye ait iş makineleri ve ekiplerin çalışma yapmasını engelledi.

aa-20250923-39200541-39200537-samsunda-hayvan-barinagina-karsi-cikan-mahalle-sakinleri-eylem-yapti.jpg

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Jandarmaya ait TOMA'nın da görev aldığı alanda İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sezer Avcı'nın ikna çalışmasına rağmen vatandaşların bekleyişi sürüyor.

aa-20250923-39200541-39200540-samsunda-hayvan-barinagina-karsi-cikan-mahalle-sakinleri-eylem-yapti.jpg

Bölgedeki Sarayköy Mahallesi sakinlerinden Hacıkurt Agçe, gazetecilere, alanın 16 mahallenin grup yolu ve 3 mahallenin kesiştiği yerde bulunduğunu söyledi.

Muhatap bulamadıklarını öne süren Agçe, "Atakum Belediye Başkanı'nı göremiyoruz. Yetkili de yok. Belediye özellikle burayı istiyor. Sebep ne? Burada yatırım maliyetinin düşüklüğü, yolun, elektriğin yakın olması. Burası meskun mahal. Buradaki halkı kimse kale almıyor." dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

