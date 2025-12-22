Hatay'da Noel kutlaması: 'Noel Baba' çocuklara hediye dağıttı

Hatay'da Noel kutlaması: 'Noel Baba' çocuklara hediye dağıttı
Yayınlanma:
Hatay'da Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı. Ayin öncesinde 'Noel Baba' kostümü giymiş bir kişi çocuklara hediye dağıttı.

Yılbaşının yaklaşması ile Noel hazırlıkları devam ederken Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı.

Hristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa'nın doğum günü nedeniyle, İskenderun'daki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Kentte yaşayan Hristiyan vatandaşlar, ayin için kiliseye erken saatlerde geldi.

'NOEL BABA' ÇOCUKLARA HEDİYE DAĞITTI

Ayin öncesi, Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' kostümlü kişi tarafından çocuklara hediye dağıtıldı. Çocuklar, isimlerine özel hazırlanan hediyeleri alınca büyük mutluluk yaşadı.

Anne- babalar ise çocukları sevinç yaşarken, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Yusuf Nikola Papasoğlu, "Çocuklar Noel'de hediye almaktan mutlu oluyor. Kilisede bir araya gelerek bu anlamlı günü kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

