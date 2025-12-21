Savaştan sonra İdlib Noel ışıklandırmasıyla aydınlandı

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, savaşın ve uzun yıllar süren silahlı çatışmaların gölgesinde kalan Noel kutlamaları 14 yıl aranın ardından ilk kez kamusal alana taşındı. İdlib’in batısında yer alan Kıneye köyünde, bölge halkının katılımıyla Noel ağacı ışıklandırma etkinliği düzenlendi.

Latin Kilisesi avlusunda kurulan çam ağacı, dualar ve ilahiler eşliğinde ışıklandırılırken, köyün sokakları da Noel süsleriyle donatıldı. Kutlamalar kapsamında yollara küçük çam fidanları yerleştirildi, köy meydanında ilk kez Noel müzikleri yankılandı.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, etkinliğin sorunsuz gerçekleşmesi için bölgede güvenlik önlemleri aldı. Savaş yıllarında Noel’in yalnızca kilise içinde ve evlerde yapılan sessiz dualarla anıldığını belirten köy sakinleri, bu yılki kutlamaların kendileri için “yeniden nefes almak” anlamına geldiğini dile getirdi.

Etkinlikler havai fişek gösterisiyle devam ederken, Halep’ten gelen izci bandosunun çaldığı müzikler kutlamalara coşku kattı. Kıneye’deki Noel etkinliği, bölgede normalleşmeye dair sembolik ama güçlü bir adım olarak değerlendirildi.

Suriye’de 14 yıl sonra ilk kez Noel hazırlıkları yapıldı

Köy sakinlerinden 68 yaşındaki öğretmen İbrahim Mavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrimin ilk yıllarında hırsızlık, kaçırma ve şiddet olaylarının yaygınlaştığını, birçok kişinin evini ve toprağını terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Mavas, “Çok zor günler geçirdik. İnsanların büyük bir kısmı göç etti ama bazıları köyünü terk etmedi. Uzun yıllar boyunca yalnızca dua edebildik, bayramları açık şekilde kutlayamadık." dedi.

Silahlı örgütlerin bölgede etkin olduğu dönemlerde kiliselerin ve dini sembollerin hedef alındığını belirten Mavas, zamanla güvenliğin sağlanmasıyla birlikte hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARADA

Mavas, "Bugün bayramlar, süslemeler ve dini törenler yeniden yapılıyor. 14 yıl sonra normal hayata döndük. İnsanların yüzündeki mutluluk her şeyi anlatıyor." diye konuştu.

Belde sakinlerinden Mari Celluf da tüm zorluklara rağmen Kıneye köyünde kaldıklarını belirterek, "Bizi ayakta tutan toprağa ve vatana olan sevgimizdi. Uzun yıllar bayramları içimiz buruk karşıladık. Bugün bu tabloyu görmek bir hayaldi." ifadelerini kullandı.

Celluf, geçmişte Hristiyanlara yönelik baskılar nedeniyle kutlamaların gizli yapıldığını, çevredeki bazı yerel halkın desteğinin ise ayakta kalmalarında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Noel kutlamalarına katılan Samir Ebu Hakop ise yıllar sonra köyün yeniden süslenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bayram uzun süre yalnız geçti. Ne sokaklar vardı ne de sevinç. Bugün herkes bir arada." dedi.

Kutlamalara Yakubiye köyünden katılan Şirin isimli bir vatandaş da 14 yıl önce köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bu yıl ilk kez yeniden bu atmosferi yaşıyoruz. İnsanlar köylerine dönmüş, çocukların yüzünde yeniden mutluluk var." diye konuştu.