Yat taşıyan TIR yolda kaldı

Olay, saat 16.30 sıralarında Erzurum-Artvin kara yolunun Akdağ Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Serkan Şengül yönetimindeki 34 SM 4208 plakalı TIR, Van’dan İstanbul’a doğru seyir halindeyken Erzurum’a ulaştı. Yükünün yüksekliği nedeniyle çevre yolundaki köprüyü kullanmak istemeyen sürücü, tali yola yöneldi. Ancak Akdağ Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada motorun aşırı ısınması sonucu araç stop etti.

TIR’ın çift şeritli yolu tamamen kapatması üzerine bölgeye jandarma, trafik polisi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, sürücünün aracı kendi imkânlarıyla çalıştırması mümkün olmayınca sanayi sitesindeki bir iş makinesinden destek istendi. Halatla iş makinesine bağlanan TIR, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çekildi.

Çalışmalar sırasında çevrede toplanan vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Önce otomobil ve midibüslere kontrollü şekilde yol verilirken, TIR’ın tamamen yoldan çıkarılmasının ardından Erzurum-Artvin kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

TIR sürücüsü Serkan Şengül, yükseklik nedeniyle köprüyü kullanamadıklarını belirterek, “Bypasa çıkmak istedik ancak araç motor arızası nedeniyle kilitlendi. Zor oldu ama aracı kurtardık, yolumuza devam edeceğiz” dedi.