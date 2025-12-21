Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Yayınlanma:
Kırıkkale’de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda yaşandı. O.D. (29), Y.K.K. (21) ve Y.Ö. (21) otomobilde oturdukları sırada, iddiaya göre aralarında husumet bulunan kalabalık bir grup iki araçla yanlarına geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada O.D. tüfekten çıkan saçmalarla, Y.Ö. bıçakla, Y.K.K. ise darp sonucu yaralandı. Şüphelilerden H.M.C., U.K. ve A.A.U. olay yerinden araçla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

kirikkalede-iki-grup-arasinda-silahli-v-1072861-318351.jpg

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüphelilerden M.D., T.C., Y.K., M.D. ve M.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca fişeği, tabanca fişeği, 2 av tüfeği kartuşu ve 4 adet sentetik hap ele geçirildi

Kaynak:DHA

