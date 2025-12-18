Çorum'da silahlı çatışma! 3 kişi tutuklandı

Çorum'da husumetliler arasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALACAK MESELESİ ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Karapürçek köyü yakınlarında, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.V. (24), E.C.U. (22) ve D.D. (23) ile M.Y. (24), M.C.B. (25), F.C.K. (22) ve H.Y. (25) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine ve araçlarına tabancayla ateş etti.

SİLAHLI ÇATIŞMADA YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.

Herhangi yaralanmanın olmadığı olayla ilgili başlatılan çalışmada, 7 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.V, D.D. ve M.Y. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.