Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: Yoldan geçen seyyar satıcı hayatını kaybetti

Adana’nın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi kapalı semt pazarı önünde sabah saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kanlı bir çatışmaya dönüştü ve masum bir vatandaşın hayatına mal oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu, çatışmanın yaşandığı çocuk parkının da bulunduğu bölgede, yol kenarında seyyar tezgahında tantuni satan Talip Çelikten (55) kurşunların hedefi oldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, 4 çocuk babası Çelikten'in maalesef hayatını kaybettiğini belirledi. Çelikten'in olay yerine gelen yakınları acı haberle sinir krizleri geçirdi.

Çatışmada yaralanan 6 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.