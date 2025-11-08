Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: Yoldan geçen seyyar satıcı hayatını kaybetti

Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: Yoldan geçen seyyar satıcı hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Adana’nın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi kapalı semt pazarı önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, olay yerinden geçen masum bir vatandaş hayatını kaybetti. Yol kenarında seyyar tezgahta tantuni satan Talip Çelikten (55), kurşunların hedefi olarak yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi kapalı semt pazarı önünde sabah saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kanlı bir çatışmaya dönüştü ve masum bir vatandaşın hayatına mal oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu, çatışmanın yaşandığı çocuk parkının da bulunduğu bölgede, yol kenarında seyyar tezgahında tantuni satan Talip Çelikten (55) kurşunların hedefi oldu.

adnaa.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, 4 çocuk babası Çelikten'in maalesef hayatını kaybettiğini belirledi. Çelikten'in olay yerine gelen yakınları acı haberle sinir krizleri geçirdi.

Kedi besliyordu... Bir anda neye uğradığını şaşırdı! İstanbul'da iş insanına saldırıKedi besliyordu... Bir anda neye uğradığını şaşırdı! İstanbul'da iş insanına saldırı

Çatışmada yaralanan 6 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti 3 yaralı
Aynı kazadan iki ölüm: Baba öldü oğlu 16 gün direnebildi
Aynı kazadan iki ölüm: Baba öldü oğlu 16 gün direnebildi