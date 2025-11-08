Kedi besliyordu... Bir anda neye uğradığını şaşırdı! İstanbul'da iş insanına saldırı

Yayınlanma:
Bakırköy’de iş insanı Serdar Özaltın sokakta kedileri beslediği sırada, yolu kapattığını öne süren bir kişi tarafından darbedildi. Saldırgan tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı...

Bakırköy’de iş insanı Serdar Özaltın sokakta kedileri beslediği sırada, yolu kapattığını öne süren bir kişi tarafından darbedildi.

Olay, Yeşilköy Mahallesi'nde 17 Ekim'de saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iş insanı Serdar Özaltın (53) sokakta kedi beslediği sırada, yoldan otomobil ile geçen bir sürücü ile tartışmaya başladı. Özaltın'ın yolu kapattığını öne süren kişi araçtan inerek saldırdı. Yere düşen Özaltın’ı yerde de yumruklamaya devam eden saldırganı çevredekiler araya girerek durdurdu.istanbul-bakirkoyde-sokakta-kedi-bes-1004554-298064.jpg

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yüzüne ve başına darbe alan Özaltın, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Gözünde morluk, başında yaralar oluşan iş insanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganın polis merkezine giderek darbettiği Özaltın’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

istanbul-bakirkoyde-sokakta-kedi-bes-1004559-298064.jpg

SALDIRI ANI KAMERADA

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. Özaltın'a saldıran sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.istanbul-bakirkoyde-sokakta-kedi-bes-1004561-298064.jpg

Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı bir kişini araçtan inerek saldırdığı görülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

