3 kaçak maden ocağı imha edildi!

Zonguldak’ta, kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler yapıldı. Ekipler tarafından yapılan 8 denetimde, 3 maden ocağında kaçak kömür üretildiği tespit edildi.

KAÇAK MADEN OCAKLARINA OPERASYON!

Kaçak ocaklara yönelik, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 110 metre uzunluğunda ray, 4 vagon, 2 vinç, 1 havalandırma sistemi, 6,5 ton kömür ve 4 adet hilti ele geçirildi.

7 kaçak maden ocağı böyle imha edildi!

Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.