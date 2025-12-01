3 kaçak maden ocağı imha edildi!

Yayınlanma:
Zonguldak’ta kaçak kömür üretimi yapan 3 maden ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Zonguldak’ta, kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler yapıldı. Ekipler tarafından yapılan 8 denetimde, 3 maden ocağında kaçak kömür üretildiği tespit edildi.

KAÇAK MADEN OCAKLARINA OPERASYON!

Kaçak ocaklara yönelik, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 110 metre uzunluğunda ray, 4 vagon, 2 vinç, 1 havalandırma sistemi, 6,5 ton kömür ve 4 adet hilti ele geçirildi.

Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

