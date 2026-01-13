TTK'ya bağlı 4 maden ocağında üretim durduruldu

TTK'ya bağlı 4 maden ocağında üretim durduruldu
Yayınlanma:
Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı üç müessesede yer alan dört maden ocağında, güvenlik eksiklikleri nedeniyle üretim tamamen durduruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı "iş durdurma" raporunun ardından, madenciler yer üstünde beklemeye başladı.

Bakanlık müfettişleri tarafından Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerinde yapılan denetimlerde kritik bir güvenlik açığı saptandı. Hazırlanan raporda; havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli gibi hayati sistemlerin, olası bir kesintide otomatik olarak devreye girecek ikinci bir enerji kaynağına sahip olmadığı belirtildi. 9 Ocak’ta Zonguldak Valiliğine sunulan bu raporun ardından, bugün itibarıyla kuruma resmi "üretim durdurma" talimatı ulaştı.

maden-1.jpg

SADECE EMNİYET EKİPLERİ YER ALTINA İNİYOR

Zonguldak Valiliğinden gelen resmi yazı doğrultusunda maden ocaklarında geniş kapsamlı kısıtlamalar hayata geçirildi. Bakım, onarım, tahkimat ve su boşaltımı gibi ocak güvenliğinden sorumlu personel dışındaki tüm çalışanların yer altına inişi yasaklanırken; üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü "ayak" bölümlerindeki çalışmalar tamamen durduruldu. Ocak güvenliğiyle doğrudan görevi olmayan madenciler ise yer üstünde eğitim, atölye düzenleme ve genel temizlik gibi alternatif görevlere yönlendirildi.

ttk.jpg

GMİS: "AYAKLARDA ÜRETİM YASAK"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, bölgedeki durumla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece ismi listede olan görevli arkadaşlarımız ana yollarda tahkimat ve temizlik işleri için ocağa giriyor. Diğer arkadaşlarımıza yer üstünde görevler verildi. Şu an için ayaklarda üretim yapmak kesinlikle yasak" ifadelerini kullandı.

Zonguldak’ta kömür üretimi duruyor mu? 7 bin madenciyi bekleyen tehlike adım adım geldiZonguldak’ta kömür üretimi duruyor mu? 7 bin madenciyi bekleyen tehlike adım adım geldi

ERDOĞAN KAYMAKÇI'DAN HALK TV'YE AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı, konuyla ilgili Halk TV'ye açıklamalarda bulunmuştu. Kaymakçı, Remziye Demirkol'un sunduğu "Parantez" programında şunları söylemişti:

İktidarın TTK ile ilgili düşüncesi geçmişten günümüze özelleştirmek. Bugüne kadar Türkiye'den çok değerli kamu kurumları da özelleştirildi. TTK niye özelleştirilemedi? Tabii ki çok zor bir kurum burası. Yerin yüzlerce metre altında doğayla mücadele ederek kömür üretimi yapıyorsunuz. Maliyetleri çok fazla; yani yer altı maden işçilerinin hem de üretim faaliyetlerinin maliyetleri çok fazla.

O nedenle bu TTK bugüne kadar özel sektör tarafından alınması düşünülmedi. Bundan sonraki süreçte hükümetin tavrını bilmiyoruz ama özelleştirmeyi sanki sihirli bir değnek gibi bütün ülkedeki kurumlara uyguladılar."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

