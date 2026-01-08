CHP'li Yavuzyılmaz kamu zararını devletin belgeleriyle ortaya döktü: Bunun adı soygundur!

Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zafer Havalimanı'nın 2025 yılı zarar verilerini açıkladı. Yavuzyılmaz'ın aktardığına göre, garati edilen yolcu sayısı ile gerçekleşen yolcu sayısı birbirini tutmadı. Hata payı yüzde 97 olarak ölçülürken, Hazine'nin şirkete ödeyeceği tutar ise 340 milyon lira olarak yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın yol açtığı kamu zararını belgelerle ortaya koymaya devam ediyor.

Yavuzyılmaz'ın "AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-46" diyerek paylaştığı verilerde, kamu zararının 2025 karnesinin çıktığını söyledi.

164 AYDIR ÜST ÜSTE ZARAR!

164 aydır üst üste zarar rekorunun kırıldığı belirtilen verilerde, 2025’in 12 ayında 1.317.733 yolcunun garanti edildiği ancak gerçekleşen giden yolcu sayısının yalnızca 38.727 olduğu belirtildi.

Yavuzyılmaz'ın, Sayıştay, DHMİ resmi istatistiklerini kaynak göstererek paylaştığı verilere göre hata payı % 97 olarak ölçüldü.

Buna göre, Hazine'nin şirkete yapacağı garanti ödemesi 6.747.196 Euro, yani güncek kurla 340 milyon lira olarak yer aldı.

"AKP’nin üst üste 164 aydır zarar rekoru kırdığı Zafer Havalimanı’ndaki, 2025 yılı zarar karnesi çıktı.

2025’in 12 ayında Garanti edilen giden yolcu sayısı: 1.317.733

Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 38.727

Hata payı: % 97

Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 6.747.196 Euro

Güncel kurla 340 Milyon Lira

Bunun adı soygundur"

Yavuzyılmaz, "Kaynak: Sayıştay, DHMİ resmi istatistikleri" diyerek şu belgeleri ekledi:

d1.png

d2.png

Yavuzyılmaz, "Bunun adı soygundur" diyerek sözlerini bitirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

