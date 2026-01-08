CHP'li Yavuzyılmaz kamu zararını devletin belgeleriyle ortaya döktü: Bunun adı soygundur!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zafer Havalimanı'nın 2025 yılı zarar verilerini açıkladı. Yavuzyılmaz'ın aktardığına göre, garati edilen yolcu sayısı ile gerçekleşen yolcu sayısı birbirini tutmadı. Hata payı yüzde 97 olarak ölçülürken, Hazine'nin şirkete ödeyeceği tutar ise 340 milyon lira olarak yer aldı.