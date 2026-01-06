Deniz Yavuzyılmaz'dan Bakanlık çalışanlarının ödenmeyen promosyonlarına tepki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarındaki çalışanların, 31 Aralık 2025 tarihinde ödenmesi gereken toplam 2 milyar 820 milyon TL'lik banka promosyonları hala ödenmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, ödemeyi geciktiren bakanlığa ve Vakıfbank'a tepki gösterdi.

"BİNLERCE EMEKÇİNİN GÜNLERDİR HAKKI YENİYOR, BAKANLIK SEYREDİYOR"

Promosyon ödemesinin yapılması gereken tarihin üzerinden bir hafta geçtiğine dikkat çeken Yavuzyılmaz, buna karşın ihalenin sahibi Bakanlığın duruma müdahale etmediğini belirtti.

Yavuzyılmaz, "Bankanın, promosyon ihale ilanında Enerji Bakanlığının 1127, TEİAŞ’ın 7 bin 233, TEDAŞ’ın 1252, EÜAŞ’ın 5 bin 704, MAPEG’in 686, TKİ’nin 3 bin 276 ve TTK’nın 9 bin 62 personeli bulunuyor. 28 bin 340 personele toplamda Yaklaşık 2 milyar 820 milyon TL ödeme yapması gerekiyordu. Bu ödemeyi banka yapmadığı gibi promosyon ihalesinin ana sahibi ve tarafı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının gıkı çıkmıyor. Binlerce emekçinin günlerdir hakkı yeniyor, Bakanlık seyrediyor. Söz konusu emekçinin borcu olduğunda aynı bankalar alacağına şahin kesiliyor. Günlerdir işçilerin üzerinden milyonlarca lira haksız kazanç elde ediliyor ama banka kendi borcuna karga oluyor” dedi.

Promosyon ihalesi sonucunda yayımlanan resmî belgelerde TTK işçileri arasında herhangi bir ayrım yapılmadığını ifade eden Yavuzyılmaz, "İhale metninde ‘gruplu işçi’ ya da benzeri bir tanım bulunmamakta. Buna rağmen grup işçilerine daha düşük promosyon verilmek istenmesi sözleşmeye uygun olmayan doğrudan keyfî uygulamadır. Bu ne akla ve vicdana ne de hukuka sığar" diye konuştu.

"GECİKEN ÖDEME DERHAL FAİZİYLE YAPILMALI"

Promosyon ödemelerinin derhal ve faizi ile yapılması gerektiğini ifade eden Yavuzyılmaz, "Banka, ödemesi gereken 2 milyar 820 milyon TL’den her gün milyonlarca gelir elde etti. Basit bir hesaplama ile Bankanın kazancının ortalama 20 -25 milyon TL olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu para işçilerin, emekçilerin parasıdır. Bu nedenle 3 yıl için ödenmesi gereken 99 bin 500 TL'ye geciken her gün için faiz işletilmeli, ödeme eksiksiz ve eşit şekilde, derhal gerçekleştirilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Yavuzyılmaz, kamu bankasının imzalanan protokole uymakla yükümlü, Bakanlığın da bu ödemenin zamanında ve eşit şekilde yapılmasından sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. İşçinin promosyon hakkı bir lütuf değil, alacağıdır. Emekçilerin 1 kuruşunu bile bankaya bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.