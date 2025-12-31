CHP’li Yavuzyılmaz’dan AKP’ye köprü tepkisi: Yeni yılda araç başı ücretle şirketlere servet ödenecek

CHP’li Yavuzyılmaz’dan AKP’ye köprü tepkisi: Yeni yılda araç başı ücretle şirketlere servet ödenecek
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprü ve otoyol geçiş zammı üzerinden iktidarı eleştirdi. Yavuzyılmaz, Hazine'nin şirketlere ödediği garanti farklarının arttığını ve vatandaşın sırtına ek yük bindirildiğini belgeler üzerinden gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında işletilen otoyol ve köprülerin 1 Ocak 2026 itibarıyla zamlanan geçiş ücretlerine tepki gösterdi. Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenen yeni tarifeleri eleştiren Yavuzyılmaz, "Yaparsa AKP yapar!" dedi.

Resim

ARAÇ BAŞINA HAZİNEYE BİN 435 TL YÜK

Yavuzyılmaz, Hazine'nin şirketlere ödediği garanti tutarlarına yapılan güncel kur ayarlamasının vatandaşa maliyeti artırdığını kaydetti. Yaptığı açıklamada, Osmangazi Köprüsü'nde sürücülerin ödeyeceği yeni ücretin 995 TL olacağını, ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç başı tutarın 2.430 TL'ye çıktığını belirtti. Buna göre Hazine'nin her araç için ödeyeceği fark 1.435 TL'ye yükselecek.

FARKLAR KAMU KAYNAKLARINDAN ÖDENİYOR

Çanakkale Köprüsü için ise geçiş ücretinin 995 TL, Hazine garantili ücretin ise 1.071 TL olacağını ifade eden Yavuzyılmaz, buradaki farkın 76 TL olduğunu kaydetti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde sürücüler 95 TL öderken, Hazine'nin garantili ücretinin 260 TL'ye çıkacağını ve aradaki 165 TL'lik farkın yine kamu kaynaklarından karşılanacağını vurguladı.

Demirören'in Ziraat Bankası'na borcu katlandıkça katlandı! CHP'li Yavuzyılmaz böyle isyan etti!Demirören'in Ziraat Bankası'na borcu katlandıkça katlandı! CHP'li Yavuzyılmaz böyle isyan etti!

Köprülere zam üstüne zam geldi! CHP'li Yavuzyılmaz 'vatandaşı soyuyorlar' diyerek tepki gösterdi!Köprülere zam üstüne zam geldi! CHP'li Yavuzyılmaz 'vatandaşı soyuyorlar' diyerek tepki gösterdi!

GARANTİ ARAÇ TUTMAZSA DAHA DA FAZLA ÖDEME

Yavuzyılmaz ayrıca, bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayılarının tutturulamaması halinde Hazine'nin, eksik kalan her araç için de Osmangazi Köprüsü'nde 2.430 TL, Çanakkale Köprüsü'nde 1.071 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 260 TL ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Türkiye
Bursa’da köprü altında erkek cesedi bulundu
Bursa’da köprü altında erkek cesedi bulundu
O kardeşin evinden askeri kamuflajlar çıktı
O kardeşin evinden askeri kamuflajlar çıktı
Devreden sorunlar
Devreden sorunlar