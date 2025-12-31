CHP’li Yavuzyılmaz’dan AKP’ye köprü tepkisi: Yeni yılda araç başı ücretle şirketlere servet ödenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında işletilen otoyol ve köprülerin 1 Ocak 2026 itibarıyla zamlanan geçiş ücretlerine tepki gösterdi. Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenen yeni tarifeleri eleştiren Yavuzyılmaz, "Yaparsa AKP yapar!" dedi.

ARAÇ BAŞINA HAZİNEYE BİN 435 TL YÜK

Yavuzyılmaz, Hazine'nin şirketlere ödediği garanti tutarlarına yapılan güncel kur ayarlamasının vatandaşa maliyeti artırdığını kaydetti. Yaptığı açıklamada, Osmangazi Köprüsü'nde sürücülerin ödeyeceği yeni ücretin 995 TL olacağını, ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç başı tutarın 2.430 TL'ye çıktığını belirtti. Buna göre Hazine'nin her araç için ödeyeceği fark 1.435 TL'ye yükselecek.

Yaparsa AKP yapar!



Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprüleri işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldı.



1 Ocak 2026 itibariyle⬇️



❗️Osmangazi Köprüsü’nde;



— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 30, 2025

FARKLAR KAMU KAYNAKLARINDAN ÖDENİYOR

Çanakkale Köprüsü için ise geçiş ücretinin 995 TL, Hazine garantili ücretin ise 1.071 TL olacağını ifade eden Yavuzyılmaz, buradaki farkın 76 TL olduğunu kaydetti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde sürücüler 95 TL öderken, Hazine'nin garantili ücretinin 260 TL'ye çıkacağını ve aradaki 165 TL'lik farkın yine kamu kaynaklarından karşılanacağını vurguladı.

GARANTİ ARAÇ TUTMAZSA DAHA DA FAZLA ÖDEME

Yavuzyılmaz ayrıca, bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayılarının tutturulamaması halinde Hazine'nin, eksik kalan her araç için de Osmangazi Köprüsü'nde 2.430 TL, Çanakkale Köprüsü'nde 1.071 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 260 TL ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.