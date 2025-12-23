Köprülere zam üstüne zam geldi! CHP'li Yavuzyılmaz 'vatandaşı soyuyorlar' diyerek tepki gösterdi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul’daki köprü geçiş ücretlerine yapılan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yavuzyılmaz, AKP iktidarının son iki yılda, maliyeti vatandaşın vergileriyle karşılanmış köprülerin geçiş ücretlerine yüksek oranlarda zam yaptığını açıkladı.

YÜZDE 293 ZAM!

"AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-45!" başlığıyla sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "AKP’nin, kendi döneminden önce hizmete açılan köprülerin araç geçiş ücretlerine son iki yılda yaptığı zamların karnesini çıkardık. 1 Ocak 2024- 1 Ocak 2026 arasında; Araç geçiş ücretlerine yapılan zam oranı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: %293 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: %293 Vatandaşın vergileriyle, maliyeti zaten ödenmiş olan köprülerin geçiş ücretlerine zam üstüne zam yapmak, vatandaşı tekrar tekrar soymaktır!" ifadeleri yer aldı.