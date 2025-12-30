Demirören'in Ziraat Bankası'na borcu katlandıkça katlandı! CHP'li Yavuzyılmaz böyle isyan etti!
Sayıştay, Demirören Holding’in, Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan aldığı 800 milyon dolarlık krediyi geri ödemediğini ve bankanın alacağının yaklaşık 961 milyon dolara ulaştığını ortaya koydu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili olarak Ziraat Bankası’na dair Sayıştay raporlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi.
"AKP PROPAGANDASI YAPSIN DİYE..."
Yavuzyılmaz paylaşımında, "AKP, devlete olan üç kuruşluk borçları nedeniyle icralık olan vatandaşlara karşı, aslan kaplan kesilirken;
2018 yılında Ziraat Bankası üzerinden Demirören Grubu’na verdiği 800 Milyon Dolar tutarındaki kredi tahsil edilemediğinde, süt dökmüş kediye dönüyor. Peki bu devasa kredi borcuna ne oluyor? 2019’da yeniden yapılandırılıyor. Kredi faizi düşürülüyor. 2022’de yeniden yapılandırılıyor. Kredi faizi tekrar düşürülüyor. Vadesi 2036’ya uzatılıyor. Yani kıyak üstüne kıyak yapılıyor
Sonuç: 31 Aralık 2024 itibariyle bu kredinin ulaştığı borç tutarı: 961 Milyon Dolar. Demirören Grubu, bir medya grubunu satın alıp AKP propagandası yapsın diye, tüm vatandaşlara çektirilen çileye bak" ifadelerini kullandı.