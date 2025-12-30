Demirören'in Ziraat Bankası'na borcu katlandıkça katlandı! CHP'li Yavuzyılmaz böyle isyan etti!

Sayıştay, Demirören Holding’in, Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan aldığı 800 milyon dolarlık krediyi geri ödemediğini ve bankanın alacağının yaklaşık 961 milyon dolara ulaştığını ortaya koydu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili olarak Ziraat Bankası’na dair Sayıştay raporlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

