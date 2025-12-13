CHP'li Yavuzyılmaz 'petrol vurgunu'nu belgeleriyle açıkladı: Ucuz petrolü en çok İsrail'e satmışlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan, Irak Merkezi hükümetinin izni ve onayı olmadan usulsüz olarak petrol taşıması" yapıldığına ilişkin Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye hakkındaki kararını TBMM gündemine taşıdı.

CHP'li Yavuzyılmaz belgeleriyle açıkladı: İktidardan halka "yap-işlet-devret" soygunu

Yavuzyılmaz, Meclis kürsüsünde Türkiye'nin çarptırıldığı astronomik rakamlı para cezalarını tek tek açıklarken, taşınan 233 milyon varil petrolün, Irak'ın uluslararası piyasalardaki satış fiyatından varil başına 5,77 dolar daha ucuza satıldığını da belirtti.

"BUNUN ADI AÇIK VE NET PETROL KAÇAKÇILIĞIDIR"

Yavuzyılmaz, ucuza satılan petrolün ise başta İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne satıldığını ifade ederek, "Bu iki yüzlü politikanıza yazıklar olsun" dedi.

Deniz Yavuzyılmaz'ın konuşması şöyle:

"AKP'nin uluslararası alandaki enerji ile ilgili bulaştığı işlerden pis kokular gelmeye devam ediyor. hem de belgeli, hem de mahkeme kararlı. Bu elimde gördüğünüz 277 sayfalık Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararı ne diyor? '21 Mayıs 2014 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında AKP marifetiyle Türkiye, Irak - Türkiye ham petrol boru hattından Irak Merkezi hükümetinin izni ve onayı olmadan usulsüz olarak petrol taşıması yapmıştır' deniliyor. İşte bu usulsüzlükler nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesinin, Türkiye'ye kestiği ceza 1 milyar 471 milyon dolar. Güncel kurla 63 milyar lira. Yani bu işi özel bir şirket veya şahısla yapmış olsa bunun adı açık ve net petrol kaçakçılığıdır.

AKP, UCUZ PETROLÜ EN ÇOK İSRAİL'E SATMIŞ!

Mahkeme kararına göre Irak, iki büyük iddiasında; Türkiye AKP kanalı ile 7 küçük iddiasında haklı bulunuyor. Türkiye'nin Irak'a 1 milyar 997 milyon dolar, Irak'ın da Türkiye'ye 526 milyon dolar ödemesine hükmediliyor. Sonuç; Türkiye net olarak 1 milyar 471 milyon dolar cezaya çarptırılmış durumda. Ayrıca bu cezanın 673 milyon dolarlık kısmının durumu daha da vahim. Zira AKP marifetiyle usulsüz taşınan 233 milyon varil petrolün, Irak'ın uluslararası piyasalardaki satış fiyatından varil başına 5,77 dolar daha ucuza satılması nedeniyle Türkiye 673 milyon dolar cezaya çarptırılmış durumda.

Peki bu cezayı yememize sebep olan bu usulsüz ticaretteki ucuz petrolü hangi ülkeler aldı? Yani AKP hangi ülkelerin ucuz petrol alımını adeta bizim vatandaşımızın cebinden sübvanse ediyor? Irak Enerji Enstitüsü'nün raporuna göre bu ucuz petrolü alan ülkeler İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve birkaç ülke daha. Bu iki yüzlü politikanıza yazıklar olsun.

"AKP'NİN PETROL TAŞIMA ÜCRETİNİ BUHARLAŞTIRMA OPERASYONU"

Yapılan usulsüzlükler bununla da bitmiyor. Bir de AKP'nin petrol taşıma ücretini buharlaştırma operasyonu var. Uluslararası denetim şirketi olan Deloitte rakamlarına göre, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, 21 Mayıs 2014 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında taşınan usulsüz petrolün taşıma ücretini doğrudan Türkiye'ye göndermiyor. AKP'nin Jersey Adası'nda kurduğu BOTAŞ'a bağlı bir şirkete bağlı bir şirket olan Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete gönderiyor. 2 milyar 101 milyon dolar cerse adasına gidiyor. Ancak Sayıştay raporlarına göre bu tutarın sadece 1 milyar 97 milyon doları Türkiye'ye, BOTAŞ'a aktarılıyor. Yani 1 milyar dolar kayıp. Yani güncel kurla 43 milyar lira buharlaştırılmış durumda. Ayrıca AKP bununla da kalmıyor Jersey Adası'ndaki TEC adlı şirketin hesaplarına da gizlilik unsuru koyduruyor.

"SOYGUNLA İLGİLİ ŞU ANA KADAR TEK BİR KİŞİNİN YARGILANMASI İSTENİYOR. O DA BELGELERİ İLE TAHKİM KARARINI AÇIKLAYAN BEN"

Uzun lafın kısası, 'asrın yolsuzluğu' diye papağan gibi konuşanlar için bu soygun hakikaten Oscar'lık bir performans. Bu performans yarışmalara konu olsa, Uluslararası Soygun kategorisinde AKP mutlaka ödül alır. Bu arada bu soygunla ilgili şu ana kadar tek bir kişinin yargılanması isteniyor. O da belgeleri ile Tahkim kararını açıklayan ben!"