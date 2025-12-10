CHP'li Yavuzyılmaz belgeleriyle açıkladı: İktidardan halka "yap-işlet-devret" soygunu

CHP'li Yavuzyılmaz belgeleriyle açıkladı: İktidardan halka "yap-işlet-devret" soygunu
Yayınlanma:
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nda garanti edilen yolcu sayısına ulaşılamadığını, bunun 11 ayda 300 milyon TL'lik kamu zararına yol açtığını açıkladı. Yavuzyılmaz ifadelerini belgeleriyle destekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Zafer Havalimanı'na ilişkin bir açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, havalimanında garanti edilen yolcu sayısı hedefine ulaşılamadığını ve bunun büyük bir kamu zararıyla sonuçlandığını belirtti.

CHP'li Yavuzyılmaz ihale yolsuzluğunu ifşa etti! Ulaştırma bakanına seslendi: Ya iptal ya Yüce DivanCHP'li Yavuzyılmaz ihale yolsuzluğunu ifşa etti! Ulaştırma bakanına seslendi: Ya iptal ya Yüce Divan

YAVUZYILMAZ: "ZARAR ÜSTÜNE ZARAR REKORU KIRILIYOR"

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'nda zarar üstüne zarar rekoru kırmaya devam ediyor" dedi.

CHP'li Yavuzyılmaz AKP'lilerin yolsuzluk planına çomak soktu: 'Adrese teslim' ihale yapılmadıCHP'li Yavuzyılmaz AKP'lilerin yolsuzluk planına çomak soktu: 'Adrese teslim' ihale yapılmadı

VERİLERİ PAYLAŞTI: HEDEF 1,2 MİLYON, GERÇEKLEŞME 34 BİN

Yavuzyılmaz, açıklamasını somut rakamlarla destekledi. Paylaştığı verilere göre; havalimanı için 2025 yılının ilk 11 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 1 milyon 207 bin 921 kişi olarak belirlenmişti. Ancak aynı dönemde gerçekleşen giden yolcu sayısı sadece 34 bin 153 oldu. Yavuzyılmaz,"Hata payı yüzde 97,17!" dedi.

g7wgzrewqaax30k.jpeg

300 MİLYON TL'LİK GARANTİ ÖDEMESİNE İŞARET ETTİ

Yavuzyılmaz, hedeflenen yolcu sayısına ulaşılamaması nedeniyle hazinenin işletme şirketine bir garanti ödemesi yapmak zorunda kalacağını bildirdi. Bu ödemenin 6 milyon 68 bin 482 Euro olduğunu belirten Yavuzyılmaz, güncel kur üzerinden hesaplandığında bunun 300 milyon TL’ye denk geldiğini belirten "Bunun adı peşkeştir!" ifadesini kullandı.

g7wgzrfwgaiq45o.jpeg

'BUNUN ADI PEŞKEŞTİR'

Yavuzyılmaz’ın paylaşımının tamamı şöyle:

“AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-43!

AKP, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı’nda zarar üstüne zarar rekoru kırmaya devam ediyor.

2025’in ilk 11 ayında⬇️

Garanti edilen giden yolcu sayısı:

1.207.921

Gerçekleşen giden yolcu sayısı:

34.153

Hata payı:

% 97,17❗️

Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 6.068.482 Euro

Güncel kurla 300 Milyon Lira❗️

Bunun adı peşkeştir!

Kaynak: Sayıştay, DHMİ resmi istatistikleri⬇️

Zafer Havalimanı yapım maliyeti:

50 milyon Euro

Kamuya devir tarihi: 2044 yılı

2044’e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon Euro

DHMİ resmi istatistiklerine göre;

Zafer Havalimanı’nda, 2025’in ilk 11 ayında, iç ve dış hatlarda⬇️

Gelen ve giden toplam yolcu sayısı:

68.307

Giden yolcu sayısı:

68.307/2= 34.153 (yaklaşık)

Not:Sözleşmeye göre garanti ödemeleri giden yolcu sayısı üzerinden yapılmaktadır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Türkiye
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Eşini öldürmeye gidip başka kadını katleden erkek tutuklandı
Eşini öldürmeye gidip başka kadını katleden erkek tutuklandı
41 suç kaydı ve uyuşturucu etkisinde polisten kaçtı: Ehliyeti de olmayan şüpheli tutuklandı
41 suç kaydı ve uyuşturucu etkisinde polisten kaçtı: Ehliyeti de olmayan şüpheli tutuklandı