CHP'li Yavuzyılmaz belgeleriyle açıkladı: İktidardan halka "yap-işlet-devret" soygunu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Zafer Havalimanı'na ilişkin bir açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, havalimanında garanti edilen yolcu sayısı hedefine ulaşılamadığını ve bunun büyük bir kamu zararıyla sonuçlandığını belirtti.

CHP'li Yavuzyılmaz ihale yolsuzluğunu ifşa etti! Ulaştırma bakanına seslendi: Ya iptal ya Yüce Divan

YAVUZYILMAZ: "ZARAR ÜSTÜNE ZARAR REKORU KIRILIYOR"

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'nda zarar üstüne zarar rekoru kırmaya devam ediyor" dedi.

CHP'li Yavuzyılmaz AKP'lilerin yolsuzluk planına çomak soktu: 'Adrese teslim' ihale yapılmadı

VERİLERİ PAYLAŞTI: HEDEF 1,2 MİLYON, GERÇEKLEŞME 34 BİN

Yavuzyılmaz, açıklamasını somut rakamlarla destekledi. Paylaştığı verilere göre; havalimanı için 2025 yılının ilk 11 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 1 milyon 207 bin 921 kişi olarak belirlenmişti. Ancak aynı dönemde gerçekleşen giden yolcu sayısı sadece 34 bin 153 oldu. Yavuzyılmaz,"Hata payı yüzde 97,17!" dedi.

300 MİLYON TL'LİK GARANTİ ÖDEMESİNE İŞARET ETTİ

Yavuzyılmaz, hedeflenen yolcu sayısına ulaşılamaması nedeniyle hazinenin işletme şirketine bir garanti ödemesi yapmak zorunda kalacağını bildirdi. Bu ödemenin 6 milyon 68 bin 482 Euro olduğunu belirten Yavuzyılmaz, güncel kur üzerinden hesaplandığında bunun 300 milyon TL’ye denk geldiğini belirten "Bunun adı peşkeştir!" ifadesini kullandı.

AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-43!



AKP, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı’nda zarar üstüne zarar rekoru kırmaya devam ediyor.



2025’in ilk 11 ayında⬇️



Garanti edilen giden yolcu sayısı:

1.207.921



Gerçekleşen giden yolcu sayısı:… pic.twitter.com/CTv088FWTS — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 9, 2025

'BUNUN ADI PEŞKEŞTİR'

Yavuzyılmaz’ın paylaşımının tamamı şöyle: