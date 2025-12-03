CHP'li Yavuzyılmaz ihale yolsuzluğunu ifşa etti! Ulaştırma bakanına seslendi: Ya iptal ya Yüce Divan

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Başsavcılığına çağrıda bulunarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.’nin yarın yapacağı "Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri İhalesi" isimli ihaledeki usulsüzlüğü ifşa etti. Yavuzyılmaz, ihalenin iptal edilmesi için Bakan Uraloğlu'na seslendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.’nin yarın yapacağı bir ihaleye fesat karıştırıldığı tespit ettiklerini duyurdu.

BAŞASVCILIĞA ÇAĞRIDA BULUNDU BAKANA SESLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunan Yavuzyılmaz, "Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri İhalesi" isimli ihalenin 'adrese teslim' olduğunu belirterek, ihalenin iptal edilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na da seslendi.

Yavuzyılmaz şunları yazdı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na;

Bu bir ihbardır!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.’nin yarın yapacağı bir ihaleye;

Şartname hazırlama sürecinden itibaren fesat karıştırıldığını tespit ettik.

İhalenin adı: Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri İhalesi

Henüz ihale yapılmamış olmasına rağmen

Adrese teslim ihaleyi kazanacak paravan şirketin kullanacağı marka şimdiden ayarlanmış durumda!

Çekya menşeili raylı sistem şirketi:

SKODA

Peki bu dev soygun nasıl yapılıyor?

Önce, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ihaleye, 1 adet ürün seti fiyatı üzerinden, 2 milyon Euroluk bir iş izlenimi veriyor.

Ardından, şartname öyle kurgulanıyor ki;

2 milyon Euro’luk bu ihaleyi alan şirket ve markası, söz konusu işi, devamında 5 yıl boyunca 600 milyon Euro’ya kadar ihalesiz olarak yapabiliyor.

Ayrıca, hali hazırda, Milli Hızlı Trenlerin cer zincirlerini üreten ASELSAN’ın ihaleye girmesi engelleniyor.

Şartnameye konan 4.3 (ç) maddesiyle;

Yerli ve milli şirketler, bu ihaleye katılacaklardan istenen en az 5 yıl ve 25 adet yeni nesil lokomotif referansı zorunluluğu nedeniyle, dizel-elektrikli cer zinciri ihalesinin dışında bırakılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum!

Ya bu adrese teslim ihaleyi iptal edersiniz ve doğru düzgün bir şartnameyle ihaleye çıkarsınız, ya da Yüce Divan’a kadar yolunuz var!

Konunun peşini bırakmayacağız!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

