CHP'li Yavuzyılmaz AKP'lilerin yolsuzluk planına çomak soktu: 'Adrese teslim' ihale yapılmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.’nin yarın yapacağı bir ihaleye fesat karıştırıldığını tespit ettiklerini açıklamıştı.

CHP'li Yavuzyılmaz ihale yolsuzluğunu ifşa etti! Ulaştırma bakanına seslendi: Ya iptal ya Yüce Divan

BAŞASVCILIĞA ÇAĞRIDA BULUNUP BAKANA SESLENMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunan Yavuzyılmaz, "Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri İhalesi" isimli ihalenin 'adrese teslim' olduğunu belirterek, ihalenin iptal edilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na da seslenmişti.

"BAŞARDIK"

Yavuzyılmaz, bugün "Başardık" diyerek yaptığı paylaşımda ise " AKP’li bürokratların planladığı devasa bir yolsuzluğu engelledik" ifadelerini kullandı.

Bugün yapılması planlanan ihaleye 'yandaş şirketlerin' katılmadığını ifade eden Deniz Yavuzyılmaz, şartnamenin tek bir şirketi işaret edecek şekilde kurgulandığını ancak ihbar ettikleri için o şirketin de ihaleye katılamadığını kaydetti.

Paylaşımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na seslenen Yavuzyılmaz, "Doğru, düzgün, dürüstçe bir ihale yapın" dedi.

"DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ"

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başardık!

Bugün, AKP’li bürokratların planladığı devasa bir yolsuzluğu engelledik!

Şartname oyunlarıyla adrese teslim olarak yapılacağını duyurduğumuz;

Dizel-Elektrikli CoCo Lokomotif Cer Zinciri ihalesine bugün yandaş şirketler gelemediler.

Şartname tek bir şirketi işaret edecek şekilde kurgulandığı için, o şirketi de biz ihbar ettiğimiz için bugün ihaleye katılan olmadı.

Sonuç

5 yılda 600 Milyon Euro’luk bir kamu kaynağını, paravan şirketler üzerinden yurt dışına çıkararak hiç edecek bir ihanetin önüne geçmiş olduk.

Ama daha işimiz bitmedi.

Peki ne yapılmalı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum!

Teknik olarak doğru bir kapsam ile rekabeti tesis edin. ASELSAN başta olmak üzere, diğer projelerdeki gibi her sisteminde yerli şirketlerin de teklif verebileceği şekilde teknik şartnameyi düzenleyin.

Doğru, düzgün, dürüstçe bir ihale yapın!

Konunun takipçisi olmayı sürdüreceğim."