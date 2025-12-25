Akın Gürlek'den CHP hamlesi

Yayınlanma:
CHP'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki suç duyurusunun ardından karşı hamle geldi. Gürlek de CHP hakkında suç duyurusunda bulunacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, mal varlığıyla ilgili CHP’nin ortaya attığı iddialar üzerine yasal girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

İktidar medyasından Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, iddiaların sahte belgeler ve yanlış bilgilerle desteklendiği öne sürüldü.

Haberde, CHP’nin 40 milyon TL’ye satıldığını iddia ettiği taşınmazın bu değerde olmadığı, satış bedelinin daha düşük olduğu savunuldu. İlgili konutun güncel piyasa değerinin de iddia edilen rakamların altında kaldığı belirtildi.

Ayrıca kamuoyuna yansıyan bazı belgelerin resmî kayıtlarla uyuşmadığı, kimlik bilgileri bakımından hatalar içeren bir belgenin sahte olduğunun tespit edildiği iddia edildi. Gürlek’in, bu belgeler ve iddialarla ilgili kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.

CHP NE DEMİŞTİ?

CHP, Akın Gürlek’in mal varlığının beyan edilen gelirleriyle açıklanamayacak düzeyde arttığını öne sürerek 17 Aralık 2025’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçede, “haksız mal edinme” başta olmak üzere dört ayrı suçlama yöneltilmiş ve mal varlığı artışının kaynağının araştırılması talep edilmişti. İddialar arasında gelirlerin suçtan elde edilmiş olabileceğine dair güçlü şüphe bulunduğu da yer almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise görevsizlik kararı vererek dilekçeyi Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

