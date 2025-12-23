CHP’den Başsavcı Akın Gürlek hakkında suç duyurusu

CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu

CHP avukatları aracılığıyla sunulan dilekçede; Gürlek’in banka kasalarından, Lüksemburg merkezli şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerine, 95 milyon TL’lik villa girişiminden, piyasa değerinin çok altında aldığı iddia edilen konutlara kadar bir dizi çarpıcı iddia yer aldı.

GİZLİ KASA VE ELDEN NAKİT YATIRMA İDDİASI

Suç duyurusunun en dikkat çekici maddelerinden biri, Başsavcı Gürlek’in Ankara Ümitköy’deki bir banka şubesinde kiralık kasası olduğu iddiası. Dilekçede, Gürlek’in bu kasaya defalarca elden para yatırdığı ve ne kasanın varlığının ne de içindeki varlıkların mal beyanında yer almadığı öne sürüldü. CHP, BDDK ve banka kayıtlarının incelenerek bu durumun tespit edilmesini talep etti.

LÜKSEMBURG’DAN GELEN "HUZUR HAKKI" VE KANUNİ YASAK

Dilekçede, Gürlek’in Bakan Yardımcılığı döneminde atandığı Eti Maden’in Lüksemburg’daki ETIMINE SA şirketindeki yönetim kurulu üyeliğini, Başsavcı olduktan sonra da 10 ay boyunca sürdürdüğü belirtildi.

Hakim ve savcıların kazanç getirici başka bir iş yapmasının kanunen yasak olduğu hatırlatılarak, bu süreçte elde edilen gelirlerin "haksız kazanç" kapsamına girdiği savunuldu.

TEMA İSTANBUL 2

Dilekçenin odağındaki bir diğer iddia ise gayrimenkul ticareti üzerine. Dilekçede yer alan iddiaya göre, Gürlek, Mart 2024’te piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan bir konutu, sadece 9.8 milyon TL bedelle (ve kefilsiz/teminatsız senetlerle) satın aldı. Söz konusu taşınmaz, kısa süre sonra 40 milyon TL bedelle satıldı.

Taşınmazı satan firmanın, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın iddianamesinde "etkin pişmanlıktan yararlanan tanık beyanlarında" geçmesine rağmen sanık yapılmadığına dikkat çekilerek, bu satışın bir "rüşvet veya haksız menfaat" olup olmadığı iddiasının araştırılmasını istendi.

95 MİLYON TL’LİK VİLLA GİRİŞİMİ

Dilekçedeki en yüksek rakamlı iddia ise Beşiktaş Etiler’deki lüks villa projesiyle ilgili. 16 Haziran 2025 tarihinde imzalandığı öne sürülen ön protokole göre, Akın Gürlek’in 95.542.500,00 TL (KDV dahil) bedelle bir villa satın almak için girişimde bulunduğu iddia edildi. Bir kamu görevlisinin yasal geliriyle bu büyüklükte bir ödeme gücüne sahip olamayacağı, dilekçenin ana dayanak noktasını oluşturdu.

CHP: "MASAK DEVREYE GİRSİN"

CHP, sunduğu suç duyurusunda savcılıktan şu somut adımların atılmasını istedi:

* Şüphelinin ve yakınlarının tüm banka hesap hareketlerinin incelenmesi.

* MASAK raporu alınarak mal varlığındaki artışın yasal gelirle uyumunun denetlenmesi.

* Adı geçen banka şubelerindeki kiralık kasa kayıtlarının celbi.

* Taşınmazların gerçek değerinin tespiti için bilirkişi incelemesi.

"HUKUKUN GEREĞİ YAPILMALI"

Dilekçenin sonuç bölümünde, 3628 sayılı Kanun uyarınca haksız mal edinmenin ağır yaptırımları olduğu hatırlatıldı. CHP yetkilileri, yargının saygınlığını korumak adına bu iddiaların şeffaf bir şekilde soruşturulması ve kamu davası açılması gerektiğini vurguladı.