Leyla Zana sloganı için para cezası alan İYİ Partili vekilden Bursaspor'a bağış

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bursaspor taraftarlarının Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi küfürleri sonrası kulübe verilen ceza tutarı kadar bağış yaptı.

TFF 2. Lig'de 16 Aralık’ta oynanan Somaspor-Bursaspor maçında, bir grup Bursaspor taraftarı Kürt siyasetçi Leyla Zana’yı hedef alarak küfürlü tezahürat yaptı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), küfür nedeniyle 16 bin TL, merdiven boşluklarının dolu olması gerekçesiyle ise 211 bin TL ceza kesti.

"ANLAYAN ANLADI"

Gürban, daha önceki cezalarla birlikte toplam 342 bin TL’yi Bursaspor’un “Yanındayım” kampanyasına bağışladı. Banka dekontunu sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklama kısmına ise sadece şu notu düştü: “Anlayan anladı.”

Tepki çeken tezahüratla ilgili Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kulübü hedef alan paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurmuştu. Çelik, taraftarın ırkçılık ve kadın düşmanlığı ile suçlanmasının haksızlık olduğunu savunmuştu.

Bursaspor taraftarının aynı tezahüratı 22 Aralık’ta oynanan Aliağa maçında da tekrar ettiği belirtilmişti.