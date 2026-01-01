CHP'li Deniz Yavuzyılmaz AKP'nin yeni yıl hediyesini açıkladı

Yayınlanma:
Vatandaş 2026'ya nefes alarak girmeyi beklerken, iktidarın ‘yeni yıl hediyesi' yine cepleri yakan zamlar oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli geçiş ücretinin 280 TL'ye çıktığını duyurdu.

Vatandaş alım gücünün düşmesiyle boğuşurken, iktidar 2026 yılına yine zamlarla "merhaba" dedi. Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı tabloyu gözler önüne serdi.

Yavuzyılmaz, iktidarın ekonomi yönetimini ve vatandaşa reva görülen bu fiyat artışını manidar bir ifadeyle eleştirdi:

"AKP'den bir yeni yıl hediyesi daha."

TEK GEÇİŞ ARTIK 280 LİRA

Milyonlarca İstanbullunun her gün kullanmak zorunda kaldığı, ancak geçiş garantileri nedeniyle kullanılmasa da parasının halkın cebinden çıktığı Avrasya Tüneli'nde tarife değişti. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı verilere göre; Avrasya Tüneli'nde araç geçiş ücretlerine 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle zam yapıldı.

g9khlvta0aauhkh.jpg

Daha düne kadar 225 TL olan tek yön araç geçiş ücreti, yeni tarife ile birlikte 280 TL'ye çıktı.

"SOYGUN SON SÜRAT DEVAM EDİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, sadece zammı duyurmakla kalmadı; iktidarın övünerek anlattığı ancak kamu maliyesinde büyük gedikler açan sisteme de ateş püskürdü. Yavuzyılmaz, paylaşımında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"AKP'nin Yap-İşlet-Devret modeli projelerdeki soygunu son sürat devam ediyor!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

