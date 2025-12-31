2025 zam şampiyonu belli oldu! İşte sofraları ateşe veren o ürün

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) topladığı veriler, tarımsal ürün fiyatlarının üreticiden market raflarına gelene dek katlanarak arttığını gözler önüne serdi. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın paylaştığı aralık ayı raporuna göre, üretici ve market fiyatları arasındaki fark, bazı ürünlerde yüzde 324 seviyesine ulaştı. Bayraktar, söz konusu yüksek fiyatların spekülatif faaliyetlere işaret ettiğine dikkat çekerek yetkililere denetim çağrısında bulundu.

TARLADA 8, MARKETTE 33 TL!

Aralık ayında üretici ile market arasındaki fiyat makasının en geniş olduğu ürün havuç olurken tarlada 8 TL olan havuç, market raflarında 33, 93 TL. Aradaki fark 324,1.

Havuçtaki bu rekor farkı yüzde 245,6 ile mandalina, yüzde 238,5 ile kabak ve yüzde 238 ile yeşil soğan takip ederken mandalina ise tarlada 10,50 TL iken market raflarında 36 TL'yi aşan fiyatlarla sunuldu.

YILIN ZAM ŞAMPİYONU: LİMON

Yıllık bazda incelendiğinde, 2025 yılının zam şampiyonu limon oldu. Limonun market artışı yüzde 133,4 iken üretici artışı ise yüzde 343,4 olarak gerçekleşti.

Limondaki fahiş artışları elma (yüzde 110,4), fındık (yüzde 106,6) ve Antep fıstığı (yüzde 100,8) takip etti. Yılın fiyatı en çok düşen ürünü ise yüzde 40,6 gerileme ile beyaz lahana oldu. Üretici tarafında ise en büyük değer kaybını yüzde 58,8 düşüşle sivri biber yaşadı.

ÜRETİM MALİYETLERİ ÇİFTÇİNİN BELİNİ BÜKTÜ!

Söz konusu raporda, çiftçinin belini büken girdi maliyetlerindeki yıllık artışlar da paylaşılırken aralık ayında mazot fiyatlarında aylık bazda bir düşüş yaşansa da yıllık tablo maliyet baskısını doğruladı.

Gübre: ÜRE gübresi yüzde 50,9, kompoze gübre yüzde 46,3 zamlandı.

Yem: Besi yemi yıllık yüzde 30,6, süt yemi yüzde 29 oranında arttı.

Enerji ve Yakıt: Mazot fiyatları yıllık bazda yüzde 21,9, elektrik ise yüzde 12,8 yükseldi.

SEBZELERİN FİYATI KATLANDI!

Bayraktar, aralık ayındaki ani fiyat hareketlerinin gerekçesini "sezon geçişi" olarak değerlendirirken seralarda güzlük dönemin bitip baharlık dikimlerin başlamasıyla arzın azaldığını ifade etti.

TZOB Başkanı, söz konusu durumun özellikle kabak, salatalık ve patlıcan fiyatlarını yükselttiğini ifade etti. Diğer taraftan, talebin düşük olduğu kuru soğan ve patateste ise fiyat düşüşleri gözlendi .