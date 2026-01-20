CHP'li Yavuzyılmaz astronomik rakamı paylaştı! Dudak uçuklatan 'geçiş garantisi' ödemesi: 7 köprü parasına 1 köprü
CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsünün 10 yıllık süre içinde hazineye maliyetini paylaştı.
10 YILDA 5 MİLYAR 15 MİLYON DOLAR ÖDENDİ
Yavuzyılmaz, 1 Milyar 480 milyon dolara yapılan Osmangazi Köprüsü için, köprünün açıldığı 2016'dan itibaren 'geçiş garantisi' adı altında 10 yıl içinde şirkete toplamda 5 milyar 15 milyon dolar ödendiğini kaydetti.
Bugünden (2026), köprünün kamuya devredileceği Kasım 2035'e kadar ödenecek garanti tutarının ise en az 5 milyar 314 milyon dolar olacağını paylaşan Yavuzyılmaz, ödenen ve ödenecek bu parayla 7 tane daha Osmangazi Köprüsü yapılabileceğini kaydetti.
Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş sayısı tutsa da tutmasa da şirkete garanti ödemesi yapıldığını ifade eden Deniz Yavuzyılmaz, "Araç geçiş garanti sayısı tutsa da, tutmasa da, Hazine şirkete neden ödeme yapıyor?" diye sordu.
TOPLAM GARANTİ ÖDEMESİ: 10 MİLYAR 329 MİLYON DOLAR
Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:
7 Köprü parasına 1 Köprü!
Yaparsa AKP yapar!
AKP’nin Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsünde nasıl bir soygun mekanizması kurduğunu tespit ettik.
Köprünün maliyeti: 1 Milyar 480 Milyon Dolar
Peki bugüne kadar Hazinenin şirkete ödediği garanti tutarı ne kadar?
- 2016 yılı: 243 Milyon Dolar
- 2017 yılı: 482 Milyon Dolar
- 2018 yılı: 480 Milyon Dolar
- 2019 yılı: 498 Milyon Dolar
- 2020 yılı: 503 Milyon Dolar
- 2021 yılı: 502 Milyon Dolar
- 2022 yılı: 593 Milyon Dolar
- 2023 yılı: 640 Milyon Dolar
- 2024 yılı: 569 Milyon Dolar
- 2025 yılı: 505 Milyon Dolar
5 Milyar 15 Milyon Dolar
Peki bugünden (2026) köprünün kamuya devredileceği tarihe kadar (2035-Kasım) ödenecek garanti tutarı ne kadar?
En az 5 Milyar 314 Milyon Dolar
Sonuç
Osmangazi köprüsünün açıldığı 2016’dan, kamuya devredileceği 2035 yılına kadar;
Hazinenin şirkete ödemiş olacağı toplam garanti tutarı: 10 Milyar 329 Milyon Dolar
Köprünün maliyeti: 1 Milyar 480 Milyon Dolar
Fark: 8 Milyar 849 Milyon Dolar Bu fark tutarıyla, 6 adet Osmangazi Köprüsü daha yapmak mümkündü
Bunun adı soygundur.
Bu soygun düzeninde; Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş sayısı tutsa da, tutmasa da şirkete dehşet verici tutarda garanti ödemesi yapılıyor. Peki neden?
Osmangazi Köprüsünde araç geçiş garanti sayısı tutsa da, tutmasa da, Hazine şirkete neden ödeme yapıyor?
- Sözleşme yılı itibariyle şirkete garanti edilen araç başına geçiş ücreti 35 Dolar+KDV.
- Ancak bu tutara her yıl Amerika Tüketici Fiyatları Endeksindeki artış oranı da çarpan olarak ekleniyor.
- 2026 yılında Hazinenin şirkete garanti ettiği araç başına geçiş ücreti KDV dahil 56,5 Dolar. Yani 2430 Lira.
- 2430 Liradan sürücülerin ödediği 995 Liralık köprü geçiş ücreti çıkarıldığında, her araç için geriye kalan 1435 Liralık kısmı da Hazine ödüyor.
Yani AKP’nin oluşturduğu bu soygun düzeninde yaptığı sözleşmeye göre;
- Osmangazi Köprüsü’nde, garanti edilen araç geçiş sayısı tutmadığı durumda araç geçiş ücretinin %100’ü, tuttuğu durumda %60’ı Hazine tarafından şirkete ödeniyor.
Bunun adı garantili soygundur!
Kaynak: CİMER, Sayıştay, Osmangazi Geçişi Ücret Tarifesi