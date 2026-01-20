CHP'li Yavuzyılmaz astronomik rakamı paylaştı! Dudak uçuklatan 'geçiş garantisi' ödemesi: 7 köprü parasına 1 köprü

CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsünün 10 yıllık süre içinde hazineye maliyetini paylaştı.

10 YILDA 5 MİLYAR 15 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Yavuzyılmaz, 1 Milyar 480 milyon dolara yapılan Osmangazi Köprüsü için, köprünün açıldığı 2016'dan itibaren 'geçiş garantisi' adı altında 10 yıl içinde şirkete toplamda 5 milyar 15 milyon dolar ödendiğini kaydetti.

Bugünden (2026), köprünün kamuya devredileceği Kasım 2035'e kadar ödenecek garanti tutarının ise en az 5 milyar 314 milyon dolar olacağını paylaşan Yavuzyılmaz, ödenen ve ödenecek bu parayla 7 tane daha Osmangazi Köprüsü yapılabileceğini kaydetti.

Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş sayısı tutsa da tutmasa da şirkete garanti ödemesi yapıldığını ifade eden Deniz Yavuzyılmaz, "Araç geçiş garanti sayısı tutsa da, tutmasa da, Hazine şirkete neden ödeme yapıyor?" diye sordu.

TOPLAM GARANTİ ÖDEMESİ: 10 MİLYAR 329 MİLYON DOLAR

Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle: