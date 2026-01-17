2 hakem öldü 1 hakem aklını yitirdi: CHP'li Yavuzyılmaz Irak-Türkiye petrol hattında ‘trajik' tesadüfleri açıkladı

2 hakem öldü 1 hakem aklını yitirdi: CHP'li Yavuzyılmaz Irak-Türkiye petrol hattında ‘trajik' tesadüfleri açıkladı
Yayınlanma:
Irak-Türkiye ham petrol boru hattındaki usulsüzlük nedeniyle başlatılan Uluslararası Tahkim sürecinde 2 hakem öldü 1 hakem aklını yitirdi. 2014-2018 yılları arasında yapılanları inceleyen hakemlerin başına gelenleri anlatan CHP'li Yavuzyılmaz, ‘trajik' tesadüfleri açıkladı.

Irak-Türkiye ham petrol boru hattı, yapılan usulsüz taşımacılık nedeniyle Uluslararası Tahkim'e götürülmüş Türkiye 1 milyar 471 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, o cezanın ABD'de görülen tenfiz davasında Türkiye'nin AKP öncesi döneminden kalan Irak'tan alacaklarına saydırılmaya çalışıldığı iddiasını gündeme getirmişti.

Irak-Türkiye ham petrol boru hattı bu kez tahkimde yer alan hakemlerin başına gelen 'trajik tesadüfler serisi' ile gündeme geldi. CHP'li Yavuzyılmaz, tahkim hakemlerinden ikisinin ölümü ve birinin aklını yitirmesiyle sonuçlanan olayları anlattı.

2 HAKEM ÖLDÜ 1 HAKEM AKLINI YİTİRDİ

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tahkim sürecinde görev yapan hakemlerden ikisinin süreç devam ederken hayatını kaybettiğini, diğer hakemin de “akıl sağlığı yok” denilerek görevden alınmasının istendiğini ortaya koydu.

2-hakem-oldu-1-hakem-aklini-yitirdi-chpli-yavuzyilmaz-irak-turkiye-petrol-hattinda-trajik-tesadufleri-acikladi-2.jpg

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin "13.02.2025 tarihli Nihai Kararı Dosyası" altındaki belgelerle olayların nasıl geliştiğini açıklayan Yavuzyılmaz “AKP’nin, 2014–2018 yılları arasında Irak–Türkiye ham petrol boru hattında yaptığı usulsüz petrol taşıması nedeniyle görülen uluslararası tahkim sürecinde şüpheli ölümler yaşandığını tespit ettik" dedi.

2-hakem-oldu-1-hakem-aklini-yitirdi-chpli-yavuzyilmaz-irak-turkiye-petrol-hattinda-trajik-tesadufleri-acikladi-3.jpg

Irak Merkezi Hükümeti’nin 23 Mayıs 2014’teki başvurusu üzerine tahkim sürecinin başladığını hatırlatan Yavuzyılmaz, Fransa’daki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davaya bakan üç hakemden birinin Irak, birinin Türkiye tarafından belirlendiğini, üçüncü hakemin de ortak kararla belirlendiğini aktardı.

2-hakem-oldu-1-hakem-aklini-yitirdi-chpli-yavuzyilmaz-irak-turkiye-petrol-hattinda-trajik-tesadufleri-acikladi-6.jpg

Yavuzyılmaz, dava sürecinde o hakemlerin başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

“Önce Tahkim Sekreteri görevden çekiliyor. Ardından Irak tarafının hakemi ölüyor. Sonrasında da Türk tarafının hakemi ölüyor. Böylece davaya bakan üç hakemden ikisi hayatını kaybetmiş oluyor.”

2-hakem-oldu-1-hakem-aklini-yitirdi-chpli-yavuzyilmaz-irak-turkiye-petrol-hattinda-trajik-tesadufleri-acikladi-4.jpg

Irak tarafının hakemi Prof. David Caron’ın ölüm nedeninin “ani ve hızlı gelişen hastalık sonucu kan zehirlenmesi (septisemi)” olarak açıklandığını belirten Yavuzyılmaz, Türk tarafının hakemi Prof. Emmanuel Gaillard’ın ölüm nedeninin ise “aort yırtılması (aort diseksiyonu)” olarak kayda geçtiğini ifade etti.

2-hakem-oldu-1-hakem-aklini-yitirdi-chpli-yavuzyilmaz-irak-turkiye-petrol-hattinda-trajik-tesadufleri-acikladi-5.jpg

IRAK-TÜRKİYE PETROL HATTINDA ‘TRAJİK' TESADÜFLERİ AÇIKLADI

Hayatta kalan son hakemin de görevden alınması için iktidarın girişimde bulunduğunu savunan Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

“AKP, son kalan üçüncü hakem için ‘akıl sağlığı yoktur’ diyerek görevden uzaklaştırılması talebinde bulunuyor ancak bu talep reddediliyor.”

CHP'li Yavuzyılmaz "AKP'nin Trump'a neden diz çöktüğünü" açıkladı: Mahkeme belgelerini yayımladıCHP'li Yavuzyılmaz "AKP'nin Trump'a neden diz çöktüğünü" açıkladı: Mahkeme belgelerini yayımladı

Davanın 13 Şubat 2023 tarihine kadar sonuçlanmadığını kaydeden Yavuzyılmaz, bu süre boyunca usulsüz petrol taşınmasının sürdüğünü ileri sürdü.

Yavuzyılmaz, iki tahkim hakeminin aynı dava süreci içinde ani şekilde hayatını kaybetmesinin, uluslararası tahkim camiasında “nadir görülen bir durum” olarak değerlendirildiğini ve hukuk literatüründe “trajik tesadüfler serisi” olarak adlandırıldığını da belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Türkiye
Kalyon'a Bodrum'da kötü haber! Dev projenin imar planları iptal edildi
Kalyon'a Bodrum'da kötü haber! Dev projenin imar planları iptal edildi
AKP'li vekilin kuzeni Mert Ayaydın hakkında karar verildi: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı
AKP'li vekilin kuzeni Mert Ayaydın hakkında karar verildi: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı