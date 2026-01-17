2 hakem öldü 1 hakem aklını yitirdi: CHP'li Yavuzyılmaz Irak-Türkiye petrol hattında ‘trajik' tesadüfleri açıkladı

Irak-Türkiye ham petrol boru hattı, yapılan usulsüz taşımacılık nedeniyle Uluslararası Tahkim'e götürülmüş Türkiye 1 milyar 471 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, o cezanın ABD'de görülen tenfiz davasında Türkiye'nin AKP öncesi döneminden kalan Irak'tan alacaklarına saydırılmaya çalışıldığı iddiasını gündeme getirmişti.

Irak-Türkiye ham petrol boru hattı bu kez tahkimde yer alan hakemlerin başına gelen 'trajik tesadüfler serisi' ile gündeme geldi. CHP'li Yavuzyılmaz, tahkim hakemlerinden ikisinin ölümü ve birinin aklını yitirmesiyle sonuçlanan olayları anlattı.

2 HAKEM ÖLDÜ 1 HAKEM AKLINI YİTİRDİ

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tahkim sürecinde görev yapan hakemlerden ikisinin süreç devam ederken hayatını kaybettiğini, diğer hakemin de “akıl sağlığı yok” denilerek görevden alınmasının istendiğini ortaya koydu.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin "13.02.2025 tarihli Nihai Kararı Dosyası" altındaki belgelerle olayların nasıl geliştiğini açıklayan Yavuzyılmaz “AKP’nin, 2014–2018 yılları arasında Irak–Türkiye ham petrol boru hattında yaptığı usulsüz petrol taşıması nedeniyle görülen uluslararası tahkim sürecinde şüpheli ölümler yaşandığını tespit ettik" dedi.

Irak Merkezi Hükümeti’nin 23 Mayıs 2014’teki başvurusu üzerine tahkim sürecinin başladığını hatırlatan Yavuzyılmaz, Fransa’daki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davaya bakan üç hakemden birinin Irak, birinin Türkiye tarafından belirlendiğini, üçüncü hakemin de ortak kararla belirlendiğini aktardı.

Yavuzyılmaz, dava sürecinde o hakemlerin başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

“Önce Tahkim Sekreteri görevden çekiliyor. Ardından Irak tarafının hakemi ölüyor. Sonrasında da Türk tarafının hakemi ölüyor. Böylece davaya bakan üç hakemden ikisi hayatını kaybetmiş oluyor.”

Irak tarafının hakemi Prof. David Caron’ın ölüm nedeninin “ani ve hızlı gelişen hastalık sonucu kan zehirlenmesi (septisemi)” olarak açıklandığını belirten Yavuzyılmaz, Türk tarafının hakemi Prof. Emmanuel Gaillard’ın ölüm nedeninin ise “aort yırtılması (aort diseksiyonu)” olarak kayda geçtiğini ifade etti.

IRAK-TÜRKİYE PETROL HATTINDA ‘TRAJİK' TESADÜFLERİ AÇIKLADI

Hayatta kalan son hakemin de görevden alınması için iktidarın girişimde bulunduğunu savunan Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

“AKP, son kalan üçüncü hakem için ‘akıl sağlığı yoktur’ diyerek görevden uzaklaştırılması talebinde bulunuyor ancak bu talep reddediliyor.”

CHP'li Yavuzyılmaz "AKP'nin Trump'a neden diz çöktüğünü" açıkladı: Mahkeme belgelerini yayımladı

Davanın 13 Şubat 2023 tarihine kadar sonuçlanmadığını kaydeden Yavuzyılmaz, bu süre boyunca usulsüz petrol taşınmasının sürdüğünü ileri sürdü.

Yavuzyılmaz, iki tahkim hakeminin aynı dava süreci içinde ani şekilde hayatını kaybetmesinin, uluslararası tahkim camiasında “nadir görülen bir durum” olarak değerlendirildiğini ve hukuk literatüründe “trajik tesadüfler serisi” olarak adlandırıldığını da belirtti.