Meteoroloji'den kritik uyarı: 23 kent için sarı kodlu alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 24 saatlik hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olmakla beraber birçok bölge yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağış genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar etkisini gösterecek. Batı Akdeniz ile Ege ve Marmara'nın batı kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

BUGÜN 10, YARIN 23 KENTTE SARI ALARM

Bugün “Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla” yarın ise “Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Burdur, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Bayburt” için sarı kodlu alarm verildi.

TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Yurdun güney kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde ise çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.

Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi; Marmara, Ege ve Akdeniz ile Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde ise kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgede yarın (Cuma) toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda ve gece saatlerinde kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda yarın (Cuma) toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yarın (Cuma) toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege ve Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar 4 ila 6, batısı yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerine kadar yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, yer yer 9, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, kıyılar güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, gece saatlerine kadar 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 6 ila 8, yer yer 9, batısı sabah saatlerinden itibaren 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi ile batısı 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.