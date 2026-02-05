Hatay'da kan donduran cinayet! Eski belediye başkanı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde eski Çekmeze Belde Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, para meselesi yüzünden tartıştığı oğlu S.Ö. tarafından baltayla öldürüldü.

Kan donduran cinayet, Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşandı.

"PARA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR" İDDİASI

Büyükşehir Belediyesi yasası ile mahalleye dönüşen Çekmece Belde Belediyesi'nin eski başkanı Cafer Özenir ile oğlu S.Ö. arasında iddiaya göre para yüzünden tartışma çıktı.

BABASININ BAŞINI VE SIRTINI BALTAYLA AĞIR YARALADI

Tartışma sırasında S.Ö.'nün eline geçirdiği baltayla babasına saldırdığı öne sürüldü. Sırtına ve başına balta darbeleri alan Cafer Özenir ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN BABA, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı halde hastaneye götürülen Cafer Özenir yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

BABA KATİLİ OLAN S.Ö. TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S. Ö., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.