Son dakika! Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Bakırköy Yeşilköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildil. Saldırıda ağır yaralanan Ünsal Bahçeci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İncelemeler sürüyor.

Bakırköy’ün Yeşilköy Mahallesi’nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 35 yaşındaki Ünsal Bahçeci hayatını kaybetti. Olay, ihbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle ortaya çıktı.istanbul-bakirkoyde-otomobile-silahli-1067117-316662.jpg​​​​​​​

Saat 09:18 civarında Eski Havalimanı Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri, bir binek aracın sol ön camının kırık olduğunu, aracın çalışır vaziyette ve dörtlülerin açık olduğunu tespit etti. Sabah'ta yer alan habere göre ekipler, aracın yaklaşık 10 metre ilerisinde 3 boş kovan buldu.

istanbul-bakirkoyde-otomobile-silahli-1067118-316662.jpg​​​​​​​

TÜM MÜDAHALELERE KARŞIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahçeci’yi araç içerisinde hareketsiz ve baygın halde buldu. İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Bahçeci, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, Bahçeci’nin sol koltuk altından iki mermi girişinin olduğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Türkiye
İşsiz erkek boşandığı kadından nafaka alacak! Kalıpları yıkan karar
İşsiz erkek boşandığı kadından nafaka alacak! Kalıpları yıkan karar
Güllü'nün patronu: Aileden vekalet istiyorum
Güllü'nün patronu: Aileden vekalet istiyorum