Son dakika! Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Bakırköy’ün Yeşilköy Mahallesi’nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 35 yaşındaki Ünsal Bahçeci hayatını kaybetti. Olay, ihbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle ortaya çıktı. ​​​​​​​

Saat 09:18 civarında Eski Havalimanı Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri, bir binek aracın sol ön camının kırık olduğunu, aracın çalışır vaziyette ve dörtlülerin açık olduğunu tespit etti. Sabah'ta yer alan habere göre ekipler, aracın yaklaşık 10 metre ilerisinde 3 boş kovan buldu.

​​​​​​​

TÜM MÜDAHALELERE KARŞIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahçeci’yi araç içerisinde hareketsiz ve baygın halde buldu. İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Bahçeci, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, Bahçeci’nin sol koltuk altından iki mermi girişinin olduğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.