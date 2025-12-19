Son Dakika | Kasım Garipoğlu'nun mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan Cem Gariopoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konuldu.

ÜNLÜLERE ÜÇÜNCÜ DALGA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 3'üncü dalga operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Söz konusu soruşturmada Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun iş insanı olan kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda; ruhsatlı ve ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, çok sayıda ve çeşitli uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve sahte dolar ele geçirildiği belirtildi.

Kasım Garipoğlu

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu.